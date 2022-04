Un prototype de chargeuse sur pneus autonome, la LX03, basé sur un modèle Lego

Nos chantiers aussi vont se mettre au vert, et Volvo l’a bien compris. Avec son prototype de chargeuse inspiré d’un modèle LEGO, le constructeur nous prouve paradoxalement qu’il ne joue plus.

Aujourd’hui, Volvo a décidé de réaliser l’impossible et de concevoir un véritable prototype basé sur un modèle créé par LEGO. Le 42081 Lego Technic Concept.

Un prototype de chargeuse Volvo, la LX03, basé sur un modèle Lego – Crédits : Volvo

« Nous devons transformer l’industrie de la construction avec des solutions intelligentes et plus durables qui auront un impact à l’échelle mondiale. Le dévoilement du prototype LX03, aujourd’hui, représente exactement cela – et témoigne de l’incroyable expertise de nos ingénieurs et de notre engagement envers un changement positif. Avec le groupe LEGO, nous repoussons les limites de la technologie et de l’imagination et le résultat dépasse tout ce que le monde a vu auparavant. » Communication officielle de Volvo

Qu’est-ce qu’une chargeuse ?

La chargeuse, ou le chargeur, qui fait partie de la catégorie des engins de terrassement, est l’un des véhicules de chantier les plus couramment utilisés. Elle peut être sur pneus ou sur chenilles et est pourvue d’un large godet sur l’avant pouvant pivoter et effectuer des mouvements verticaux.

La chargeuse peut transporter une grande quantité de matériaux comme du gravier, de la terre ou encore des déchets. On l’utilise le plus souvent pour déblayer, remblayer ou terrasser un terrain, mais aussi pour des travaux de manutention.

Volvo veut révolutionner nos chantiers

Le projet prototype est non seulement sérieux, mais il fonctionne. Il s’appelle le Volvo LX03 et il innove en matière de technologie de construction assistée par IA et de décarbonation de l’industrie de la construction.

Il s’agit d’une machine à zéro émission et à faible bruit avec une autonomie allant jusqu’à huit heures, suffisamment pour durer toute une journée de travail. La machine peut prendre ses propres décisions dans une grande variété de situations, y compris en équipe avec des travailleurs humains.

Le LX03 réutilise en partie la technologie du L25 électrique, une chargeuse électrique déjà en activité depuis avril 2021. Grâce à cela, en plus de zéro émission ou pollution sonore, ce concept unique en son genre a un poids opérationnel de 5 tonnes et supporte une charge maximale de 4 tonnes.

Quant à LEGO, ils sont tout bonnement incroyables. Ils sont absolument partout, même avec la NASA pour le projet Artemis.

Source : AutoBlog