LEGO et la NASA travaillent ensemble pour la future panoplie LEGO inspiré de la mission Artemis

Deux nouveaux ensembles sont en route avec LEGO, à commencer par le NASA Rocket Launch Center qui comprend 7 mini-figurines et 1010 pièces. L’ensemble comprendra une tour de lancement, un rover planétaire et une fusée avec un siège pour deux. Les autres fonctionnalités de la plagale incluent un dôme d’observation, un centre de contrôle de lancement, ainsi qu’un drone et un véhicule de service pour s’assurer que le lancement reste sur la cible.

Les nouveaux ensembles de jouets Rocket Launch Center et Lunar Research Base de Lego sont inspirés du programme Artemis de la NASA, y compris la fusée Space Launch System (SLS) et le camp de base lunaire – Crédits : Lego/collectSPACE.com

Le deuxième ensemble est la base de recherche lunaire LEGO City qui est inspirée du concept de camp de base Artemis de la NASA. L’ensemble comprend les 786 briques en plastique pour construire un atterrisseur lunaire, un module d’hébergement en forme de dôme avec des laboratoires, un garage, un sas et six figurines d’astronautes. Le Rocket Launch Center (ensemble n° 60351) se vendra aux USA à 149,99 $ (autour de 130 euros}. La base de recherche lunaire (ensemble n° 60350), qui, une fois construite, mesurera 13 x 40 x 25 cm, coûtera 119,99 $ outre-Atlantique (environ 105 euros).

LEGO et NASA travaillent main dans la main

La NASA s’oriente de plus en plus dans ces projets sur des partenariats avec des entreprises privées. Alors que la NASA a déjà sélectionné 5 entreprises pour participer au projet Artemis réel, LEGO s’enchante d’un partenariat ayant attrait a l’éducatif et a l’imaginaire.

La création de ces ensembles de jeux est donc dans la continuité d’un réel partenariat avec la NASA. Ce partenariat s’est déjà concrétisé dans Build To Launch: A STEAM Exploration Series, une série éducative ayant pour but de stimuler l’intérêt des enfants pour les sciences, la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques.

D’ailleurs, deux des personnages de la série, Kate et Kyle feront partie des figurines inclues dans ces deux futures panoplies de LEGO. « Notre espoir est que l’inclusion de Kate et Kyle dans cette mission spatiale excitera les étudiants sur les possibilités de carrières STEAM et les engagera dans leur propre parcours d’apprentissage », a déclaré Stærk, président de LEGO Education.

« Ces ensembles de jouets Lego sont livrés avec des modèles riches en fonctionnalités inspirées de vraies machines, véhicules et vaisseaux spatiaux de la NASA, ainsi que des personnages d’astronautes inspirants pour un jeu imaginatif et ouvert basé sur des missions spatiales réelles », écrit Lego sur son site Web.

La sortie du centre de lancement de fusées et de la base de recherche lunaire LEGO est prévue pour le 1er mars 2022.

