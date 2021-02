Un remake de Star Wars Knights of the Old Republic serait bien en développement

Le mythique jeu de rôle, Star Wars : Knights of the Old Republic, serait en passe de revenir dans un remake développé par Aspyr Media.

Cela fait des années que l’on entend parler d’un possible remake de Star Wars : Knights of the Old Republic. Le jeu mythique, développé par BioWare etait sorti en 2003 en exclusivité sur Xbox, avant d’arriver plus tard sur PC et Mac. Le jeu a marqué l’apogée de BioWare, considéré alors comme une référence en matière de RPGs avec des jeux comme Baldur’s Gate et NeverWinter Nights. Depuis de nombreuses années, les fans espèrent un remake de Star Wars : Knights of the Old Republic. Après de nombreux espoirs, et notamment des rumeurs de développement infondées du côté de BioWare, aucun projet n’a été officialisé. Mais d’après des indices semés par le très crédible Jason Schreier, un projet serait actuellement en cours de développement.

Star Wars : Knights of the Old Republic. Crédit : BioWare/Obsidian/LucasArts

Star Wars KOTOR : un remake signé Aspyr Media?

Tout d’abord, rappelons que Jason Schreier avait déclaré il y a peu qu’un jeu en relation avec KOTOR était en projet, mais pas avec EA. Plus récemment, il a ajouté qu’on « ne devinerait jamais quel studio » est en charge du projet. Hier, sur resetera.com, Jason Schreier a lâché un « Hmm », lourd de sous-entendus, sur un sujet à propos d’un projet du studio Aspyr Media, justement soupçonné d’être le projet KOTOR. Quand l’un des internautes a répondu « Mais tu nous avais dit qu’on ne devinerait jamais », Jason Schreier a rétorqué : « Je ne pense pas que qui ce soit avait deviné ça ». Le studio Aspyr, connu principalement pour ses portages, notamment de jeux Star Wars, s’essaierait donc cette fois-ci au remake.

Beaucoup d’indices, s’ils ne confirment pas directement l’information, tendent à étayer cette possibilité. Le groupe Embrace (THQ Nordic) vient juste d’officialiser le rachat d’Aspyr, ainsi que d’autres studios. Le groupe a par la même confirmé que Aspyr travaille actuellement sur un projet de jeu de rôle AAA sous licence. En parallèle, Aspyr aurait notamment recruté plusieurs personnes ayant travaillé chez BioWare Austin. Une coïncidence qui prête à réfléchir. D’autre part, Aspyr n’est pas étranger à l’univers Star Wars. Le studio s’est notamment occupé du portage de KOTOR et de sa suite sur mobile, ainsi que de Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast sur PS4 et Nintendo Switch. Enfin, rappelons également que Jason Schreier avait récemment annoncé l’arrivée de Mass Effect Legendary Edition, avec succès.

Knights of the Old Republic, quid du nouveau canon Star Wars instauré par Disney ?

Toutefois, il s’agit de rester prudent. En effet, en considérant que Disney veuille rester cohérent avec son univers officiel, un remake de KOTOR poserait plusieurs problèmes. Le jeu se déroule environ 4000 ans avant les évènements des films. Bien que Disney ait décidé d’explorer une période antérieure à la saga de base, à travers la Haute République, les évènements de celle-ci ne se déroulent que 200 ans avant les films. Une temporalité qui ne colle donc pas à ce que Disney est en train de mettre en place. Si Disney décidait tout de même d’intégrer une toute nouvelle époque à son univers, celle-ci commencerait-elle par un jeu vidéo ? Rien n’est moins sûr. Rappelons toutefois que de nombreuses rumeurs ont récemment entouré l’univers de KOTOR, y compris des films et séries potentiellement en projet.

D’autre part, Lucasfilm Games a déclaré vouloir créer des jeux faisant partie du canon officiel. Ainsi, il semblerait surprenant que soudain, un jeu sous licence mais ne faisant pas partie de l’univers officiel soit remis au gout du jour. Toutefois, Disney a prouvé avoir pioché pas mal d’idées dans l’univers étendu. Disney pourrait donc réintégrer certaines œuvres ayant été bien accueillies par les fans, tout en les remaniant. Plusieurs insiders ont déjà évoqué des projets Star Wars relatifs à KOTOR, et ce depuis plusieurs années. Après tout, KOTOR fait partie des œuvres les plus appréciées de l’univers étendu Star Wars. Une autre option consisterait à retravailler l’histoire et le placement historique de KOTOR en l’intégrant à la Haute République. Une idée qui ne plairait surement pas à tout le monde.

Source : gamesradar.com