Star Wars : Un jeu vidéo culte arrive sur iOS et Android

Les joueurs vont être ravis ! KOTOR II (Star Wars: Knights of the Old Republic II) arrive ENFIN sur nos smartphones Android et iOS. Très bientôt…

KOTOR II, enfin sur nos smartphones ! – Crédit : Lucasfim/Disney

Star Wars est une franchise cinématographique culte. Désormais propriété de Disney, une nouvelle trilogie est même sortie au cinéma, tandis qu’une nouvelle est en préparation mais retardée pour cause de pandémie. L’entreprise américaine a également misé sur des séries télévisées, à l’image de The Mandalorian, dont la saison 2 pourrait faire basculer Baby Yoda du Côté Obscur, diffusée sur Disney+. Un autre show, concentré sur Obi-Wan Kenobi dans lequel Ewan McGregor reprend son rôle de la prélogie, est également en production. Mais le lore de Star Wars est également prolongée par les comics, romans et… jeux vidéo. Parmi les œuvres vidéoludiques cultes, on trouve un certain Star Wars: Knights of the Old Republic II, ou KOTOR II pour les intimes, commercialisé en 2004. Un jeu, développé par Obsidian Entertainment et édité par LucasArts (malheureusement fermé par Disney à la surprise générale) qui signe son comeback sur iOS et Android.

KOTOR II disponible partout, dans sa poche

Personne ne s’y attendait, mais c’est officiel. KOTOR II arrive sur nos smartphones Android et iOS (exclusif à Apple). Et autre bonne nouvelle : le jeu arrive prochainement puisque Lucasfilm annonce une sortie le 18 décembre. C’est Aspyr, qui s’occupait de la version PC de KOTOR II, qui est en charge de ce portage. La société promet une optimisation aux petits oignons pour tourner parfaitement sur nos smartphones. Mais on imagine qu’il faudra tout de même un haut de gamme pour de meilleures performances. On mise sur un iPhone 8 ou au dessus pour iOS, un Galaxy S9 ou supérieur pour Android ou tout autre équivalent, mais cette avis reste à prendre avec des pincettes.

Les fans demandent depuis si longtemps un portage mobile de Star Wars: Knight of the Old Republic II, et nous sommes ravis de pouvoir enfin leur proposer (…) Nous sommes fiers de continuer à bosser avec Lucasfilm pour proposer des classiques comme ce jeu sur les plateformes modernes.

– Elizabeth Howard, vice-président de l’édition chez Aspyr

KOTOR II se déroule 5 années après les événements de KOTOR, déjà disponible sur Android et iOS. Les Sith ont chassé les Jedi, sur le point de disparaître, et vont écraser l’Ancienne République. Alors que l’Ordre Jedi est à l’agonie, un loup solitaire tente de renouer avec la Force. Le joueur, dans ce RPG ultra complet (Obisidan est spécialiste du genre), aura le choix entre le Côté obscur ou non… Les différents choix affectent le récit et les relations avec des personnages forts qui peuplent KOTOR II.

Crédit : ComicBook