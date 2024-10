Un utilisateur de Reddit repère le prototype de la Tesla Model 2 sur la route

Les rumeurs vont bon train sur le nouveau modèle Tesla Model 2… Selon les informations relayées par un média chinois, cette nouvelle voiture électrique compact pourrait entrer en production à la fin de l’année 2025 avec des livraisons prévues pour début 2026. Son design et son prix ont notamment fait l’objet de nombreuses rumeurs, tantôt à 25 000 $, tantôt à plus… On ne sait plus où donner de la tête ni qui croire.

Jusqu’à ce qu’une vidéo soit diffusée sur les réseaux…

Que montre la vidéo ?

La vidéo a été prise par un vidéaste amateur en pleine route, Jacknv, un utilisateur de Reddit qui a immédiatement posté la vidéo. Cette dernière montre une berline de segment C de la marque Tesla dont les phares sont significatifs du Model 3, mais d’autres éléments sont caractéristiques du Model 3 Highland. Pour les phases de test, il est courant dans l’industrie automobile de reprendre le châssis et d’autres éléments d’autres modèles déjà existants. Ainsi, ce mélange de caractéristiques de différents modèles renforce l’idée qu’il s’agirait bien du prototype du Model 2.

Certains employés au sein de l’entreprise d’Elon Musk pensent que ce nouveau modèle pourrait relancer la croissance de Tesla et enrayer la baisse significative des immatriculations de 2024. D’autres pensent que la hausse des tarifs du Model Y en septembre est une bonne idée car ce véhicule électrique est l’un des populaires du constructeur.

Peut-être que ce show lumineux de 902 Tesla en Finlande, battant ainsi le record européen, sera tout simplement la meilleure des publicités pour le constructeur ?