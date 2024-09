Tesla augmente les prix du Model Y en France, sauf pour cette version du SUV

Crédit : Tesla

Si vous envisagiez d’acheter une voiture électrique, la promotion de Tesla sur le Model Y cet été constituait une aubaine. Le SUV électrique voyait son étiquette considérablement rabotée, surtout pour les versions préconfigurées qui avaient droit pour certaines à une réduction de 8 000 euros ! Cette promotion durait malheureusement seulement jusqu’au 31 août.

Cette date est maintenant passée et Tesla a décidé d’augmenter drastiquement les prix du Model Y. Quasiment toutes les versions du SUV électrique voient leur prix augmenter de 4 000 euros. Toutes, sauf une.

Le Model Y est désormais proposé à partir de 40 990 euros

Voici les prix auxquels les différentes versions du Tesla Model Y sont désormais proposées :

Propulsion : 40 990 € avec le bonus écologique, soit 4 000 euros de plus.

avec le bonus écologique, soit 4 000 euros de plus. Propulsion Grande Autonomie : 42 990 € avec le bonus écologique, sans augmentation

avec le bonus écologique, sans augmentation Transmission intégrale Grande Autonomie : 51 990 € , soit 4000 de plus avec un bonus écologique absent

, soit 4000 de plus avec un bonus écologique absent Performance : 57 990 €, en augmentation de 4 000 €, sans bonus écologique non plus

Comment expliquer que seule la version Grand Autonomie Propulsion n’augmente pas de prix ? Tout simplement parce que c’est la plus récente. Cette configuration du Model Y est disponible depuis avril en France et depuis cette date, elle est proposée à 46 990 €. Grâce au bonus écologique de 4 000 €, son prix reste à identique, à 42 990 €.

À lire > Déception : la Tesla Model 2 coûterait plus cher que les 25 000 dollars annoncés

Cette version devient donc particulièrement attrayante pour ceux qui envisagerait l’achat du SUV électrique. Pour 2000 euros de plus par rapport à la version de base, elle permet d’obtenir une autonomie annoncée de 600 km en cycle WLTP, soit 145 km de plus que la configuration Propulsion.

On sera toutefois étonnée de cette augmentation des prix alors que le marché de la voiture électrique n’affiche pas de belles couleurs. D’autant plus que Tesla prépare une nouvelle édition du véhicule et voudrait plutôt écouler les vieux modèles. On a d’ailleurs déjà pu apercevoir ce nouveau Model Y “Juniper” en photo dans la rue.

C’est toutefois habituel chez Tesla, constructeur chez qui les prix fluctuent au gré des annonces d’Elon Musk sur X. Ces baisses et augmentations suivent un calendrier régulier : peu avant les conférences sur les résultats de fin de trimestre, la marque lance des promotions pour montrer un nombre de livraisons rassurant aux investisseurs.

Pour se faire, il faut bien sûr que les prix soient au départ suffisamment élevés pour conserver des marges acceptables. C’est pourquoi les débuts de trimestre sont généralement marqués par des hausses de prix et que ce n’est surtout pas le moment d’acheter un Model Y !