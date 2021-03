Un youtubeur compresse le film Tenet sur des cartouches Game Boy Advance

Après une sortie sur grand écran et en format blu-ray, Tenet se dévoile désormais sur Game Boy Advance. Avec son intrigue sinueuse et quasi incompréhensible, le film est maintenant visible sur la petite console de jeu. On doit ce résultat inattendu à Bob Wulff, un youtubeur fantasque et jamais à court d’imagination. Ce dernier a réussi le challenge de compresser l’intégralité du long-métrage sur cinq cartouches, avec une résolution de 192 x 128. Le résultat de l’expérience s’exécute à six images par seconde. Même si le but de cette idée reste bien sûr discutable, elle n’en reste pas moins une véritable prouesse technique.

Tenet peut désormais se visionner sur Game Boy Advance ! – Crédit : Warner Bros

Pour Bob Wulff, son expérience tend à démontrer qu’il s’agit de la « pire façon de découvrir Tenet » , lançant au passage un pied de nez à peine dissimulé au réalisateur Christopher Nolan.

Une idée géniale ?

Le travail de Wulff est titanesque. Car ce n’est pas une mince affaire que de transposer l’entièreté d’un film pour le minuscule écran d’une Game Boy Advance. La prochaine étape serait, logiquement, de conquérir les sceptiques et de les amener à découvrir le film sous ce format. Très critiqué par les fans, Tenet est certainement le film de Nolan qui jouit de la plus mauvaise réputation. Jugé beaucoup trop lent et décousu, le visionner sur console miniature pourrait devenir un véritable supplice !

On ne sait pas ce que Nolan pourrait penser du résultat, mais nul doute que le réalisateur ne verrait pas d’un très bon œil que l’on dénature ainsi son travail. Il semble pourtant que le but de Wulff soit sans équivoque : montrer à quel point ce film n’a ni queue ni tête ! Seuls les courageux ou les amoureux du long-métrage (car il y’en a !) pourront tenir jusqu’au bout de l’expérience ! Wulff s’est même amusé à pousser l’expérience plus loin, en créant des étiquettes pour chacune des cartouches, les rendant encore plus réalistes, si elles étaient vendues au grand public !

Pourtant Nolan ne semble pas hermétique au monde des jeux-vidéos. Dernièrement, le réalisateur avait confié être tout à fait ouvert à une adaptation de ses œuvres en version gaming. Pour faire face à la crise sanitaire, Nolan a même fini par accepter que le public puisse découvrir ses anciens films sur l’écran de leur téléphone, alors pourquoi pas sur Game Boy Advance ? Plaisanterie mise à part, ce n’est pas là rendre justice à la qualité visuelle et sonore du travail de Nolan ! Sauf si vous aimez les images floues, ralenties et des sons plus bruyants qu’autre chose !

La vidéo de Wulff commence à se faire remarquer sur la toile et son expérience aura eu le mérite de faire renaître le débat autour de Tenet . Car beaucoup se posent encore la question : chef d’oeuvre incompris ou gros ratage industriel ?

Source : Collider