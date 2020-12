Un youtubeur crée sa propre Lamborghini Huracán EVO Speedster

C’est le youtubeur Daily Driven Exotics qui a dévoilé cette voiture unique sur sa chaîne YouTube. La vidéo a déjà été vue plus de 660 000 fois depuis quelques jours.

Lamborghini Huracan EVO Apterta – Crédit : DailyDrivenExotics / YouTube

Nous avions déjà eu l’occasion de voir beaucoup de Lamborghini Huracán, mais ce modèle est bien différent des autres. Une Lamborghini Huracán Performante avait affronté une Tesla Model S Performance dans une course de dragsters, et une autre Lamborghini Huracán classique avait affronté une Tesla Model S sur 400 mètres. Bien qu’il s’agisse d’une voiture extrêmement puissante, elle s’était fait battre dans une autre course par une Tesla Model 3.

Une Lamborghini Huracán EVO Aperta unique au monde

La voiture est surnommée Huracán EVO Aperta, ce qui signifie « ouvert » en italien. Le youtubeur dit qu’il s’est inspiré de certaines des grandes voitures sans toits d’autres constructeurs comme la Mercedes SLR McLaren édition Sterling Moss, la Ferrari Monza et l’Aston Martin V12 Speedster. Comme Lamborghini n’a jamais vraiment produit de supercar sans toit, il a décidé de la fabriquer lui-même, en choisissant la Huracán EVO RWD. Le nom « Aperta » nous rappelle vraiment beaucoup certains modèles d’un des plus grands concurrents de Lamborghini : Ferrari.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, ce modèle se distingue par l’absence de pare-brise et de toit, mais il a aussi un nouveau kit de carrosserie en carbone de Vorsteiner et revêtu de vinyle 3M jaune vif. On peut imaginer que l’absence de pare-brise peut poser problème pour le conducteur lorsque le bolide va rouler à grande vitesse sur l’autoroute. Pour l’instant, il s’agit d’une pièce unique dont la réalisation a été expressément demandée par le propriétaire de l’exemplaire.

Le youtubeur a également boosté les caractéristiques de sa voiture. En effet, le moteur V10 de 5,2 litres a reçu une modification de suralimentation à l’arrière. Plus précisément, il s’agit d’un système de suralimentation de VF-Engineering, qui permet à la voiture de sport ouverte d’augmenter sa puissance jusqu’à 840 ch.

Source : DailyDrivenExotics