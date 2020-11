Un Youtubeur crée un kart avec des Lego géants capable d’atteindre 50km/h

Par ces temps troublés, les audiences sur les plateformes de création de contenu telles que YouTube ont le vent en poupe. De nombreux créateurs de contenu se démènent pour proposer des expériences amusantes afin de permettre aux internautes de se distraire. C’est le cas du Youtubeur Matt Denton, qui a créé un kart en Lego grandeur nature à partir d’une imprimante 3D. Il a entamé plus tôt cette année une série de vidéos afin de montrer ses progrès.

Crédits : YT/Matt Denton

Ayant déjà proposé plusieurs créations insolites, notamment inspirées des Lego, le Youtubeur a cette fois décidé de passer à la vitesse supérieure. Dans sa première vidéo, après une rapide rétrospective de ses précédents projets, il explique son projet et montre ses maquettes virtuelles en vue de la création du bolide. La présentation des plans en 3D montre le savoir faire et le sérieux de Matt Denton, qui atteint un niveau de planification quasi professionnel.

Le kart DIY le plus cool de YouTube, capable d’atteindre une vitesse d’environ 50 km/h

Après cette rapide présentation technique, il procède au montage du kart. Il a imprimé les pièces en amont grâce à une imprimante 3D, créant des pièces de Lego énormes qui s’assemblent parfaitement entre elles. Dans un timelapse entrecoupé d’explications, il procède au montage de l’engin. Élaborant son fonctionnement et le bien fondé de certaines pièces, il finit par compléter l’assemblage et présente le résultat. La partie Lego est désormais terminée, marquant la fin de sa première vidéo. Tout en testant l’assise directement sur le kart, il explique qu’il complètera le montage au fil d’une série de vidéos.

Après avoir terminé sa série de vidéos expliquant le montage du kart et les différents aspects techniques, Matt Denton procède aux tests. Dans un premier temps, il teste son kart dans un hangar pour des raisons de sécurité et pour s’assurer que tout fonctionne normalement. Après quelques accrocs techniques, il finit par conduire son kart avec succès. Si celui-ci n’est pas un modèle de tenue de route et de maniabilité, le bolide est bel et bien fonctionnel. Enfin, il procède aux tests de vitesse, directement sur l’asphalte. Non seulement, les tests sont un succès mais le kart a atteint une vitesse de 30mph, soit environ 50km/h. Une performance exceptionnelle pour un kart maison.

Source : The Drive