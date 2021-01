Un youtubeur modifie son iPod de 2004 pour écouter de la musique sur Spotify

Autrefois très populaire, l’iPod classic a progressivement cédé sa place à l’iPhone. Le lecteur de musique numérique d’Apple a connu un gigantesque succès mondial depuis la sortie de la première génération en 2001. L’iPod s’est éteint avec la version 160 Go lancée en 2009.

Spotify sur un iPod de 2004 – Crédit : Guy Dupont

Le lecteur d’Apple a été largement apprécié grâce à son interface simple d’utilisation et sa fameuse roue tactile de commandes. Néanmoins, il ne pouvait pas se connecter au Wi-Fi et il était donc impossible d’écouter de la musique sur Spotify. Pour les plus nostalgiques, une application permet de transformer son iPhone en iPod Classic.

Un Raspberry Pi Zero W est au cœur de cet iPod de 2004

Le youtubeur du nom de Guy Dupont a eu l’idée de dépoussiérer son iPod âgé de 17 ans que sa belle-mère lui avait offert en 2004. Après quelques modifications, il a présenté son iPod transformé en « sPot » sur YouTube. Ce dernier peut désormais diffuser de la musique depuis Spotify en se connectant au Wi-Fi. Le sPot est aussi compatible Bluetooth pour se connecter à des enceintes externes et des écouteurs sans fil. Il est équipé d’un écran en couleur et d’une batterie améliorée de 1 000 mAh.

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, une prise jack est située sur le haut de l’appareil, mais elle n’est pas fonctionnelle. Néanmoins, Guy Dupont a démontré en vidéo que son sPot fonctionne parfaitement. Il est alimenté par un Raspberry Pi Zero W à 10 $ et se recharge via un port micro-USB. Guy Dupont a précisé qu’il a acheté ces composants sur Adafruit pour modifier son iPod. D’ailleurs, nous vous avions déjà présenté l’année dernière un iPod DIY avec la même carte mère et le kit Pimoroni Pirate Audio aussi disponible sur Adafruit.

Enfin, Guy Dupont a installé Raspotify qui permet à un Raspberry Pi de se connecter à Spotify. Il a aussi indiqué avoir codé l’interface de sPot qui permet de chercher des musiques avec la roue tactile. Le code source a été mis en ligne sur GitHub pour ceux qui veulent tenter l’expérience.

