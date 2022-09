Apple aurait prévu de présenter une toute nouvelle montre connectée demain. Elle serait « moins chère que l’Apple Watch SE » et serait plutôt dédiée aux consommateurs les plus jeunes. Voici tout ce que l’on sait sur cette mystérieuse Apple Watch.

À la veille de la keynote d’Apple qui présentera le nouvel iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8, la majorité des rumeurs parlent de l’Apple Watch Pro qui aurait un écran plus grand et une meilleure autonomie. Ce ne serait néanmoins pas le seul nouveau modèle de montre connectée à sortir cette année. Selon un nouveau rapport du New York Times, la firme de Cupertino aurait aussi prévu une Apple Watch « moins chère que l’Apple Watch SE ».

Une Apple Watch – Crédit : Sabina / Unsplash

L’Apple Watch SE deviendra la montre la moins chère de la marque après la disparition imminente de la Series 3. Elle a un prix de départ à 299 € pour la version GPS et 349 € pour la version GPS + Cellular. Nous n’avons pas le prix précis de la mystérieuse nouvelle montre connectée, mais celui de la SE nous donne déjà une idée.

La nouvelle Apple Watch SE serait dédiée aux « jeunes clients de montres connectées »

D’après les sources du New York Times, « Apple prévoit de se lancer bientôt dans une concurrence plus agressive pour les jeunes clients de montres connectées. Lors d’un évènement mercredi, il devrait sortir une nouvelle version de l’Apple Watch moins chère que l’Apple Watch SE. Le modèle sera présenté aux côtés d’autres nouvelles versions de la montre, y compris un modèle haut de gamme pour les athlètes qui rivalisera avec les trackers de fitness fabriqués par son concurrent Garmin ».

Ces propos confirment donc le lancement de l’Apple Watch Pro et du nouveau modèle plus abordable. S’agirait-il d’une Apple Watch dédiée aux enfants ? Ce n’est pas impossible. Les jeunes consommateurs représentent une part de plus en plus importante sur le marché des montres connectées. Ces appareils remplacent même souvent les smartphones chez les plus jeunes.

Les deux sources affirment qu’Apple prépare une montre adaptée aux enfants depuis environ trois ans. La caractéristique principale de cette montre est de pouvoir toujours fonctionner indépendamment d’un iPhone. Apple aurait donc misé sur l’autonomie de cette Apple Watch. Nous n’avons pas plus de détails pour le moment. Il faudra donc attendre demain pour découvrir cette nouvelle Apple Watch SE dédiée aux jeunes consommateurs.

Source : 9to5Mac