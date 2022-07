L’Apple Watch Series 8 aurait droit à une version robuste cette année. Selon un nouveau rapport, le modèle « Extreme Sports » est attendu avec un écran plus grand, une meilleure autonomie et un boîtier de protection en métal.

L’Apple Watch Series 8 est attendue pour le mois de septembre en même temps que l’iPhone 14 dont la fiche technique se dévoile petit à petit. Nous avons encore peu d’informations sur l’Apple Watch Series 8 si ce n’est qu’elle devrait être équipée d’un capteur de température corporelle pour détecter la fièvre. Selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait aussi prévu une version robuste de sa montre connectée appelée « Extreme Sports ».

L’Apple Watch Series 7 – Crédit : Omar Al-Ghosson / Unsplash

Comme son nom l’indique, l’Apple Watch « Extreme Sports » serait dédiée à un usage intensif pour les amateurs d’activités en plein air et de sports extrêmes. Par rapport à la version standard de la Series 8, l’Apple Watch « Extreme Sports » aurait un écran plus grand. On s’attend aussi à une meilleure autonomie et à un boîtier de protection en métal renforcé.

Un grand écran de 2 pouces de diagonale est attendu pour l’Apple Watch « Extreme Sports »

D’après Mark Gurman, cette Apple Watch robuste sera présentée plus tard cette année. Ce sera la troisième fois depuis 2015 qu’Apple augmente la taille d’écran de sa montre connectée. Le modèle Extreme Sports aurait effectivement un écran qui mesure environ 2 pouces de diagonale. Il serait aussi plus résistant aux éclats. Le rapport indique également que ce modèle aurait 7 % de surface d’écran en plus que la version standard.

Mark Gurman a aussi précisé que l’Apple Watch « Extreme Sports » aurait une meilleure autonomie, mais il n’a pas donné d’information plus précise sur la fiche technique. Néanmoins, une meilleure autonomie signifie probablement que la montre connectée pourra tenir plus d’une journée.

Enfin, le modèle extrême de la Series 8 aurait un boîtier en métal plus résistant aux chocs et aux rayures. Selon des sources proches du développement de la montre connectée, ce boîtier serait fabriqué à partir d’un « matériau métallique solide ». Celui-ci serait plus résistant que l’aluminium. Aucun prix n’a été communiqué pour le moment. Il faut néanmoins s’attendre à ce que l’Apple Watch « Extreme Sports » soit vendue à plus de 779 €. C’est effectivement le prix actuel de la Series 7 en acier inoxydable.

Source : Trusted Reviews