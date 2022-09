Apple Watch Series 3 : les derniers stocks s’écoulent avant sa disparition

Les jours de l’Apple Watch Series 3 sont comptés. Alors que la Series 8 sera annoncée cette semaine aux côtés de l’iPhone 14 lors de la keynote du 7 septembre, la Series 3 deviendra bientôt obsolète. Tous les stocks ne sont cependant pas encore écoulés. La montre connectée est toujours disponible à la vente auprès d’Apple dans certains pays.

L’Apple Watch Series 3 – Crédit : Apple

Au Royaume-Uni et en Australie, la Watch Series 3 n’est déjà plus disponible sur le site d’Apple. Il ne reste plus qu’un modèle en stock aux États-Unis. En France, deux modèles sont encore disponibles : la Series 3 GPS avec boîtier en aluminium argent et bracelet sport blanc et la Series 3 GPS avec boîtier en aluminium gris sidéral avec bracelet sport noir.

L’Apple Watch Series 3 ne sera pas compatible avec watchOS 9

Apple n’a pas clairement confirmé que la Watch Series 3 sera bientôt obsolète. On s’attend néanmoins à ce qu’elle disparaisse du marché d’ici peu. En effet, la montre connectée que nous avions testée à sa sortie en 2017 ne sera pas compatible avec watchOS 9, la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple.

Apple prévoit de lancer watchOS 9 avec la Series 8 ce mois-ci. D’ailleurs, deux modèles devraient être présentés lors de la keynote. En plus de la Series 8 standard, on s’attend à découvrir un modèle Pro équipé d’un plus grand écran et d’une meilleure autonomie. Il aura aussi un boîtier en métal résistant aux chocs pour les adeptes de sports extrêmes. Quant au modèle standard, la Series 8 serait presque identique à la Watch Series 7. Elle accueillera effectivement peu de nouveautés, mis à part un capteur de température corporelle pour détecter si vous avez de la fièvre.

Selon les dernières rumeurs, la firme de Cupertino devrait aussi annoncer la deuxième génération de l’Apple Watch SE. Ainsi, l’originale Apple Watch SE remplacerait la Series 3 en tant que modèle le moins cher de la marque. L’Apple Watch SE est actuellement vendue à partir de 299 €. Elle est donc un peu plus chère que la Series 3 GPS vendue à partir de 219 €.

Source : MacRumors