Une énorme fusée chinoise va encore s’écraser sur Terre de manière incontrôlée

Des débris de plus de 20 tonnes d’une énorme fusée chinoise vont encore s’écraser sur Terre. La descente d’orbite n’est pas contrôlée, donc impossible de savoir pour le moment où les débris vont chuter. On le saura dans les jours qui arrivent.

Une fois n’est pas coutume, une nouvelle fusée chinoise incontrôlable va encore s’écraser sur Terre. Qui dit lancement de fusée chinoise dit descente incontrôlée sur Terre. En effet, l’agence spatiale chinoise n’effectue pas de chute contrôlée pour ses fusées Longue Marche 5B une fois qu’elles déploient leur charge en orbite. Cette fois-ci, ce sont des débris de la fusée qui a lancé le troisième et dernier module de la station spatiale Tiangong le 31 octobre qui vont retomber sur Terre.

Une fusée chinoise Longue Marche 5 © 篁竹水声, CC BY 4.0

Il y a quelques mois, des débris d’une fusée Longue Marche 5B sont tombés dans l’océan au large de l’île de Palawan aux Philippines. Aucun dégât n’a heureusement été constaté, mais la NASA avait critiqué la Chine pour cette descente d’orbite incontrôlée. L’agence américaine avait déclaré que « tous les pays spatiaux devraient suivre les meilleures pratiques établies ».

« 88% de la population mondiale est menacée » par la fusée chinoise même si les risques sont faibles

Le morceau de fusée Longue Marche 5B qui va retomber sur Terre pèse 21 tonnes, ce qui est énorme. Il est compliqué d’évaluer les risques tant que l’emplacement de l’impact n’a pas été déterminé. Ted Muelhaupt, un consultant chez The Aerospace Corporation, a déclaré lors d’un briefing que : « pour ceux qui ont suivi les versions précédentes de ceci : c’est reparti ». Il fait référence aux précédentes chutes libres de fusées chinoises.

Ce type d’incident arrive régulièrement et continuera de se produire tant que l’agence spatiale chinoise ne met pas en place des mesures de contrôle de descente d’orbite. Même l’année dernière, une fusée s’était désintégrée près des Maldives. Et l’année d’encore avant, une autre s’était écrasée dans l’Atlantique après une semaine dans l’Espace.

Ted Muelhaupt a ajouté que « personne ne doit changer sa vie » à cause des débris de la fusée qui vont tomber dans les jours qui viennent. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de risque. « 88% de la population mondiale est menacée, et donc 7 milliards de personnes sont menacées » par les débris de la fusée chinoise, a-t-il expliqué. Il y a tout de même plus de chances de gagner au loto que d’être touché par un débris de fusée en chute libre. Quoi qu’il en soit, nous devrions connaître l’emplacement de l’impact dans les prochains jours.

