Une exclusivité PlayStation pourrait bientôt sortir sur Xbox

Si la fuite se confirme, MLB The Show 21 marquera la première année en 15 ans d’histoire où une exclusivité PlayStation sortirait sur une autre console.

MLB The Show 21 – Crédit : anerdydad / Instagram

Le leaker AnerdyDad sur Instagram a partagé les couvertures, qui présentent toutes deux Fernando Tatis Jr. de San Diego Padres, et la version Xbox porte même le logo de PlayStation Studios. Nous savons que certains jeux de Microsoft comme ceux du studio Bethesda ne seraient finalement pas des exclusivités Xbox, et il semble que Sony laisse lui aussi certains de ses jeux sortir sur d’autres consoles.

Vers la fin des exclusivités PlayStation ?

Les barrières qui opposaient le camp Microsoft et le camp Sony semblent tomber. En effet, les deux acteurs majeurs du jeu vidéo semblent à présent se tourner vers des projets communs. On apprenait par exemple en 2019 que les deux entreprises avaient signé un partenariat pour les services de cloud gaming. Il n’est donc pas si étonnant de voir une exclusivité PlayStation arriver sur Xbox. Microsoft avait même le projet fou de proposer le Xbox Game Pass sur d’autres consoles.

On s’attend alors à ce que le volet de cette année sorte à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5 ainsi que sur Xbox One et Xbox Series X/S. Étant donné que la version Xbox du jeu a déjà fait l’objet de fuites, il y a de fortes chances que d’autres versions pour Nintendo Switch et PC soient également dévoilées.

Même si la fin des exclusivités PlayStation comme Spider-Man ou The Last Of Us semble peu probable, on espère que MLB The Show 21 sera le premier jeu d’une longue série à sortir sur les deux consoles. Sony prévoit une annonce officielle en février pour MLB The Show 21, les fans de baseball n’auront donc pas à attendre longtemps pour savoir s’ils pourront également profiter du jeu sur les nouvelles consoles de Microsoft. Si vous n’avez toujours pas eu la chance de mettre la main sur la PS5 ou la Xbox Series X, vos chances d’en avoir en 2021 sont ridicules.

Source : anerdydad