Star Wars Épisode X annoncé, un nouveau jeu Zelda va sortir sur Switch : c’est le récap’ !

Le piratage en France a été peu sanctionné en 2023

L’Arcom, le gendarme des télécommunications, a sorti son rapport sur le piratage pour 2023. Le constat est inévitable : le téléchargement illégal en France n’est pas près de s’arrêter. Sur l’année, un total de 2,6 millions de plaintes des détenteurs des droits ont été déposées. 3 844 personnes abonnées à internet ont reçu trois courriers d’avertissements, car elles avaient piraté du contenu dans les 12 mois suivant la réception du premier avertissement. Après une analyse de leur cas, 1 526 ont été transmis au procureur de la République. Parmi eux, 234 seulement ont dû payer la fameuse amende, de 1 500 euros grand maximum.

Un nouveau jeu Zelda est annoncé sur Nintendo Switch

Un vent de nouveauté et d’inattendu souffle sur la saga The Legend of Zelda ! Nintendo vient de dévoiler The Legend of Zelda:Echoes of Wisdom, un opus qui s’annonce révolutionnaire en mettant pour la première fois Zelda, la princesse emblématique, au cœur de l’aventure. Adieu Link, c’est au tour de Zelda de briller. Avec une date de sortie prévue le 26 septembre, ce nouveau chapitre promet une expérience « différente » pour chaque joueur, selon Eiji Aonuma, le producteur japonais à la tête de la série. Pour accompagner ce bouleversement, une nouvelle arme, le Tri Rod, fait son apparition, dotant Zelda de capacités inédites pour combattre et résoudre des énigmes.

Star Wars est de retour sur grand écran avec un dixième film

Le prochain film de la saga Star Wars est officiellement lancé, selon Production List. Star Wars : Episode X – Un Nouveau Début (Star Wars : A New Beginning en anglais), centré sur Rey Skywalker, est officiel et promet de ramener l’héroïne bien-aimée sur nos écrans. Le tournage va débuter ce 2 septembre 2024 aux Pinewood Studios de Londres, confirmant ainsi l’authenticité du titre et donnant le coup d’envoi de cette nouvelle aventure intergalactique. On le savait déjà, Daisy Ridley reprendra son rôle de Rey, désormais une « puissante Maître Jedi » à la tête de sa propre académie, formant la prochaine génération de Chevaliers Jedi.