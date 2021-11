Une Harley-Davidson avec un iPad à la place du tableau de bord

Une moto 2019 Harley-Davidson Street Glide Special (Crédits image : Kyle Hyatt/Roadshow)

On ne reconnaît plus personne, et surtout pas sa Harley-Davidson lorsque celle-ci est « tunée » avec un iPad intégré au guidon. C’est la prouesse que vient de réaliser le youtubeur Soundman Car Audio, qui vient de montrer comment il vient de l’intégrer à un tableau de bord conçu sur-mesure à la demande d’un client anonyme.

À lire aussi > Duel électrique entre une Porsche Taycan Turbo et une Harley-Davidson Livewire

Harley-Davidson : un tableau de bord construit sur mesure pour accueillir un iPad Pro

Il est facile et économique d’installer Apple CarPlay ou Android Auto dans une voiture à quatre portes. Il suffit de quelques centaines d’euros, et même les moins techniques d’entre nous peuvent y parvenir. Ce n’est pas forcément aussi simple quand il s’agit d’une moto. Soundman Car Audio, un youtubeur spécialisé dans le montage de systèmes audio dans les véhicules, a relevé le challenge d’installer un iPad Pro sur une moto. Il montre les étapes de montage dans la vidéo ci-dessous.

Et pas n’importe quelle moto : une Harley-Davidson Street Glide, dont il faut admettre que l’immense guidon en fait l’un des modèles les plus prédisposés à accueillir l’immense tablette tactile de presque 13 pouces de diagonale. Le tableau de bord a été moulé et conçu sur mesure avec un soin important dans les finitions, pour que l’iPad Pro semble parfaitement à son aise sur le guidon de l’énorme moto. Le résultat ne devrait pas du tout plaire au PDG du constructeur Alfa-Roméo, qui a déclaré récemment « qu’il ne vendait pas d’iPad avec une voiture autour ». Exactement le contraire de ce qu’est parvenu à obtenir ce tuneur de moto.

iPad sur Harley-Davidson : plus d’options pour se divertir, mais gare à la météo

Le tuning unique de la Harley offre un accès facile à l’écran d’origine de la moto lorsque l’iPad Pro est retiré (sans doute pour éviter de se le faire voler au parking). Bien sûr, le nouveau cadre est doté d’un port Lightning pour pouvoir recharger la tablette quand elle est installée. Autre avantage de disposer d’une vraie tablette, il est possible d’accéder à tout l’écosystème d’applications d’Apple, et pas seulement à celles associées à CarPlay, l’assistant de conduite de la firme à la pomme.

Le tableau de bord sur mesure avec iPad Pro intégré conçu par le youtubeur pour une moto Harley-Davidson (Crédits image : Soundman Car Audio / Youtube)

Difficile de savoir à quoi peut bien cependant servir tout un iPad sur une Harley-Davidson. On peut soupçonner une mise à niveau massive destinée à offrir au pilote de l’info-divertissement. Peut-être pour lancer du gros son, comme le puissant hard rock que l’on peut entendre dans la vidéo, très raccord avec la culture des pilotes de Harley. On espère cependant que ce n’est pas pour regarder un film en conduisant, sécurité routière oblige. Le motard devra enfin bien surveiller la météo, car contrairement à l’écran d’origine de son tableau de bord, les iPad Pro ne sont pas étanches aux gouttes de pluie.

À lire aussi > Vous allez pouvoir dire que vous roulez en « Harley » grâce au premier vélo électrique de Harley-Davidson

Source : AutoEvolution