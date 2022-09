Une mystérieuse structure de pierre plus ancienne que les pyramides et Stonehenge découverte

La structure retrouvée dans le quartier de Vinoř à la périphérie de Prague © Institut Archéologique de l’Académie des Sciences

Des archéologues ont récemment découvert une structure de l’âge de pierre qu’ils pensent être plus ancienne que Stonehenge et les pyramides égyptiennes trouvées à Gizeh. L’équipe pense que la structure, qui aurait été une sorte de fortification, aurait été construite il y a environ 7 000 ans. Les chercheurs ont par ailleurs découvert des fragments de poterie, ainsi que des ossements d’animaux et des outils de chasse.

Une mystérieuse structure vieille de 7 000 ans découverte à Prague

Cette nouvelle fortification a été découverte à Vinoř, un quartier de Prague. Jusqu’à présent, les chercheurs disent que la structure est très bien conservée. Certaines des auges de palissade découvertes par les chercheurs étaient encore intactes lors des fouilles, comme le rapporte Radio Prague International.

Malgré l’ancienneté de ces vestiges et de leur prolificité pour l’époque, les chercheurs et les experts ne savent pas exactement à quoi ils servaient. Cette structure aurait pu être utilisée comme centre de commerce ou être dédiée à des rites de passage ou d’autres rituels, comme l’ont indiqué les chercheurs.

Plus de 200 structures comme celle-ci ont déjà été découvertes en Europe. On citera à titre d’exemple le cercle de Goseck, un ensemble de trois cercles concentriques, constitués à l’origine de pieux et de monticules de terre, datés du Néolithique et situés près de Goseck, dans le Land de Saxe-Anhalt, en Allemagne.

Certaines de ces mystérieuses structures de l’âge de pierre auraient été construites entre les années 4 600 et 4 900 av. J.-C. Ce sont quelques-uns des édifices les plus anciens trouvés en Europe. Ils se seraient donc théoriquement dressés des années avant d’anciennes et emblématiques structures, telles que Stonehenge (entre 2 800 et 1 100 av. J.-C.) ou les pyramides de Gizeh (entre 2 550 et 2 490 avant J.-C.).

Source : Radio Prague International