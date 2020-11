Une Tesla Model S affronte une Lamborghini Huracán sur 400 mètres

Ce que l’on peut dire, c’est que l’affrontement a été serré, même si l’une d’entre elles s’est démarquée en gagnant les deux courses.

Lamborghini Huracan vs Tesla Model S – Crédit : Tesla Plaid Channel / YouTube

Il n’est plus rare de voir des Tesla Model S affronter des supercars. En effet, une Model X s’était déjà frottée à une Lamborghini Aventador, et une Tesla Model 3 avait réussi à battre une Lamborghini Huracán sur 800 mètres. On peut alors déjà supposer que si la petite sœur de la Model S avait réussi à battre le même modèle de Lamborghini, cette course devrait être un jeu d’enfant pour la voiture du constructeur américain.

Qui l’emporte sur 400 mètres ?

Lors de la première course, la supercar italienne de la vidéo a réalisé un temps de 10,975 secondes sur 400 mètres avec une vitesse de pointe de 203 km/h. Lors de la deuxième course face à la Tesla Model S, la Lamborghini Huracán a réalisé un temps de 10,840 secondes avec une vitesse maximale de 205 km/h.

La Huracán a beau être équipée d’un V10 très performant, la Tesla Model S est une voiture électrique avec un couple instantané, ce qui l’avantage grandement dans ce genre de course.

Le concurrent tout électrique a réalisé des temps de 10,759 et 10,745 secondes à 199 et 199 km/h sur les deux courses, ce qui lui a permis de décrocher deux victoires consécutives. Il faut noter que les deux courses ont été effectuées en mode « Ludicrous », et non « Ludicrous Plus », et sans le mode « Cheetah Stance« , qui permet d’améliorer l’accélération du véhicule.

En 2021, les Tesla Model S deviendront encore plus performantes grâce à la nouvelle version que Tesla a présenté en septembre : la Tesla Model S Plaid. Le bolide embarquera une puissance de 1 100 chevaux et sera capable de réaliser des pointes de vitesse à 320km/h. Les 100km/h seront atteints en moins de 2 secondes, et l’autonomie sera de 840 kilomètres. Tesla annonce également un temps inférieur à 9 secondes sur 400 mètres.

Source : Tesla Plaid Channel