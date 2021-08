Univers Marvel : King Kong VS Spider Man et Venom dans un fan-art

King Kong est apparu au public pour la première fois en 1933, au cinéma. Spider-Man lui, presque 30 ans plus tard, en 1962 dans Amazing Fantasy #15. Les deux héros ont pris une ampleur mondiale en apparaissant dans de nombreux films, comics et jeux vidéos.

Détail du fan art de l’artiste Elilusionsista.cl

King Kong a fait son retour en 2017 dans King Kong : Skull Island et était à l’affiche du très attendu King Kong vs Godzilla plus tôt cette année. Spider-Man a lui pu jouir de trois séries de films différents depuis le début des années 2000. Le prochain, Spider-Man : No Way est très attendu par les fans. Il est désormais admis que le multivers y jouera un grand rôle. Mais que cela changera-t-il ? Le multivers permettra à différentes époques de se rencontrer, et donc à des héros de différentes époques de s’affronter dans des combats épiques. Les différentes versions de Spider-Man pourrons donc apparaître, interprétées par Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland.

Le multivers, un nouvel élan d’imagination

Différents scénarios impliquant le multivers sont donc nés dans les esprits passionnés d’une foule de fans. En effet, dans la saison 1 de Loki, Sylvie tue He Who Remains, et fracture de ce fait la Chronologie Sacrée, créant ainsi le multivers. L’artiste elilusionsita.cl s’est emparé du concept en représentant King Kong maitrisée par différentes version de Spider-Man et Venom.

https://www.instagram.com/p/CM-pNArAig9/

Selon certaines sources, les univers ne sont qu’au début de leur grand mélange. Marvel et Disney seraient actuellement en train de discuter les conditions d’une rencontre entre le Spider-Man de Tom Holland et le Venom de Tom Hardy.

En ce qui concerne les productions les plus attendues, comme un éventuel Godzilla vs King-Kong 2, rien n’est encore certain. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’une nouvelle ère de fan-arts a commencée. Les héros de l’univers Marvel pourront s’y rencontrer sans se soucier des barrières temporelles.

Source : Screenrant