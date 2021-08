Marvel : les combats les plus épiques

Chaque film de l’univers Marvel se solde par un inoubliable combat final. Ces luttes héroïques engendrent autant de pertes traumatisantes que de glorieuses victoires, chaque personnage s’en trouve bouleversé d’une manière ou d’une autre.

L’affiche du film Avengers, Endgame (Marvel Studios, 2019)

10/10

Les maîtres du mal attaquent l’Avengers Mansion et battent Hercule (Under Siege).

Crédit : Marvel Studios

Certainement l’une des batailles les plus mémorables de l’histoire des Avengers. Elle s’est produite lors du scénario « Under Siege » de Roger Stern et John Buscema, dans lequel le baron Helmut Zemo décide d’assembler un puissant groupe, les Maîtres du Mal, dans l’intention d’attaquer l’Avengers Mansion.

Son plan fonctionne parfaitement et les Maîtres parviennent à envahir l'Avengers Mansion tout en battant brutalement certains des Avengers, comme Hercule, qui fini dans le coma. Zemo perd finalement le contrôle et les Maîtres sont abattus par une équipe enragée d'Avengers dans un choc sanglant.

9/10

Les Avengers sont tués et recréés pendant le combat avec Michael Korvac (The korvac Saga)

Crédit : Marvel Studios



« The Korvac Saga » de Jim Shooter et George Pérez rassemble les Avengers et les Gardiens de la Galaxie pour arrêter la menace de Michael Korvac, un androïde du futur qui avait réussi à voler le Power Cosmic avec l’intention de réécrire l’univers.

Lorsque les Avengers le rencontrent lors de la bataille finale, Korvac massacre la majorité de l’équipe, ce qui terrifie sa femme, Carina. Sa peur a poussé Korvac à se suicider, mais dans cet acte final, il décide d’utiliser ses pouvoirs pour ressusciter les Avengers.

8/10

Les Avengers et les Quatres Fantastiques se sacrifient pour arrêter un assaut

Crédit : Marvel Studios

Alors que l’être psionique connu sous le nom d’Onslaught voit son pouvoir augmenter drastiquement, il décide d’ériger une citadelle au centre de Manhattan afin de lancer son attaque sur le monde.

Les enjeux sont élévés pour tous les personnages, troublés par les pouvoirs de déformation d’Onslaught. Les Avengers et les Quatre Fantastiques sont contraints de se sacrifier pendant la bataille finale afin de contenir l’incroyable énergie psionique d’Onslaught, permettant aux X-Men d’assener le coup fatal.

7/10

Les Avengers sont durement attaqués et séparés par Scarlet Witch (Avengers Disassembled)

Crédit : Marvel Studios

Brian Michael Bendis a repris The Avengers et a fait équipe avec le dessinateur David Finch pour mettre au point « Avengers Disassembled ». Dans l’une de leurs batailles les plus brutales, les héros se voient déchirés. Des membres individuels ont été discrédités et personnellement attaqués par des moyens inconnus avant qu’une guerre totale avec les Kree n’éclate à leur porte.

Ant-Man est tué après l’explosion de Jack of Hearts. She-Hulk, furieuse, déchire Vision avant qu’Hawkeye ne se sacrifie pour éliminer un navire de guerre Kree. Il est finalement révélé que Scarlet Witch avait utilisé ses pouvoirs pour semer la discorde au sein de l’équipe.

6/10

Les chefs des Avengers se sont battus les uns contre les autres pendant deux guerres civiles (Civil War)

Crédit : Marvel Studios

Les Avengers se retrouvent moralement déchirés, la division est devenue violente pendant la guerre civile. Captain America et Iron Man ont rassemblé leurs forces respectives lorsque le gouvernement a appelé les super-héros à s’inscrire, entraînant la mort de Bill Foster/Goliath dans une bataille avec un clone de Thor.

La bataille finale de l’événement entre les héros a explosé dans le chaos et s’est terminée par la mort d’Iron Man par la main de capitaine Marvel.

5/10

Hulk et Warbound contre les Avengers et les Illuminati (Wolrd War Hulk)

Crédit : Marvel Studios

Les dirigeants des factions respectives de l’univers Marvel se sont unis pour former les Illuminati afin de tirer les ficelles dans l’ombre. Ils tentent notamment d’expulser Hulk hors de la planète dans une tentative de sauver les vies que sa rage incontrôlable menace.

Or Hulk revient sur Terre aux côtés d’un allié puissant : Warbound. C’est le début de la World War Hulk contre les Illuminati. Iron Man et Docteurs Strange aux côtés des Illuminatis, la bataille se solde par un échec cuisant pour les Avengers. Le combat le plus brutal est certainement celui entre entre Hulk et The Sentry, qui finit par raser la majeure partie de Manhattan.

4/10

Les Avengers contre les très puissants Skrulls (Secret Invasion)

Crédit : Marvel Studios

Les manipulations des Illuminati ont involontairement conduit à la destruction du monde natal des Skrulls, qui veulent désormais leur vengeance. Les Skrulls ayant infiltré secrètement la Terre, les Avengers se voient obligés de se questionner eux mêmes.

La bataille finale, qui opposent les Avengers aux puissantes armées de Super-Skrulls est une des plus brutales de l’univers.

3/10

Les Avengers réunis contre Norman Osborn. (Siege)

Crédit : Marvel Studios

L’ancien méchant Norman Osborn (le Diable Vert) parvient à prendre le contrôle du S.H.I.E.L.D. pendant l’invasion secrète dont il a profité pour installer son règne. Loki finit par le manipuler pendant la guerre contre Asgard.

Si Les New Avengers opèrent d’abord en secret contre les Dark Avengers d’Osborn, ils doivent se contraindre à un combat frontal lorsque le sort d’Asgard est en jeu. La Sentinelle est poussée à bout et finit par déchirer Arès en deux avant de tuer Loki dans l’une des batailles les plus horribles que les Avengers aient connu.

2/10

Les Avengers contre leurs propres amis et Dark Phoenix (Avengers VS X–Men)

Crédit : Marvel Studios

Malgré leurs fréquentes collaborations, Les Avengers et les X-Men ne s’entendent pas toujours. Or, après qu’un semblant d’ordre ait été restauré par les Avengers à la suite du règne sombre d’Osborn, le retour de la Phoenix Force menace la nouvelle stabilité, et finit par pousser les deux équipes l’une contre l’autre.

Un certain nombre de batailles brutales ont éclaté entre des alliés de longue date après des désaccords sur la manière de gérer la possession prévue par la Phoenix Force du jeune Hope Summers. Finalement, lorsque la Phoenix Force corromp cinq membres des X-Men, les équipes se rassemblent dans ce qui va s’avérer être une vicieuse bataille.

1/10

L’inoubliable bataille contre Thanos et le Black Order (Infinity)

Crédit : Marvel Studios

Jonathan Hickman a fait équipe avec des artistes comme Jim Cheung, Jerome Opeña et Dustin Weaver pour Infinity en 2013, qui a vu les Avengers se diriger vers l’espace pour mener la charge dans la guerre des constructeurs.

Cependant, Thanos mettait en œuvre ses propres plans sur Terre, conduisant à une énorme bataille au retour des Avengers sur Terre. Le combat entre Thanos et son Ordre Noir contre les Avengers offre un spectacle de pouvoir et de puissance encore inégalé. La bataille ne s’est terminée qu’à cause de la trahison d’Ebony Maw qui a conduit à l’emprisonnement de Thanos.

Ce qui est certain, c’est que les Avengers ne sont pas près de se reposer. Marvel réserve à ses fans encore bien des surprises. Les Avengers, les X-Men et les Quatre Fantastiques pourraient bien se rencontrer une nouvelle fois…

Source : CBR.com