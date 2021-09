Venom 2 : attention aux spoilers, la scène post-générique a fuité

Venom 2 a droit à ses premiers spoilers – Crédit : Sony

Alors que Peter Parker revient dans Spider-Man : No Way Home, c’est aussi le cas de sa Némésis, Venom. Dans Venom 2 (Venom : Let There Be Carnage), Tom Hardy reprend son rôle après s’être blessé sur le tournage du premier film. Cette fois-ci, le symbiote et son hôte vont affronter un adversaire redoutable appelé Carnage. Une créature miroir de Venom au contrôle d’un psychopathe, autant dire un cocktail explosif. Et alors que Venom 2 arrive bien à l’heure et qu’une bande-annonce finale est disponible, attention aux spoilers ! Les premières projections ont lieu et certains spectateurs ne se gênent pas pour révéler la scène post-générique.

Sony dévoile ses plans pour la suite de Venom

Les projections de Venom 2 se tiennent alors que la sortie du film approche. Et bien évidemment, plusieurs centaines de spectateurs ont déjà pu découvrir le long-métrage et discutent d’un élément majeur pour les fans de Marvel. La fameuse scène post-générique. Alors que Tom Hardy espère que Venom rencontre le Spider-Man de Tom Holland, beaucoup souhaitent conserver la surprise de la séquence. En ligne, on trouve notamment un audio de la scène teasant la suite de l’univers pour les prochaines années selon les plans de Sony.

Ces spoilers sont d’autant plus embêtants que beaucoup de fans ont expliqué, sur Twitter, qu’il ne faut pas manquer la scène post-générique. Comme le rapporte CBR, certains s’époumonent : « Ne manquez pas le générique ! » et « Oh mon dieu, restez au générique ».

L’audio en question circulant sur Twitter, la prudence est de mise.

Venom 2 arrive à l’heure grâce à Shang-Chi

Le succès de Shang-Chi a motivé Sony à avancer la date de Venom 2 – Crédit : Marvel Studios

Contrairement à ce qu’affirmaient beaucoup de rumeurs, Venom 2 n’a pas été retardé par Sony. On parlait d’un report pour 2022, tout comme Morbius. Finalement, le long-métrage semble en bonne voie pour arriver à la date prévue : le 20 octobre 2021 en France.

Mieux encore, aux USA, Sony a avancé Venom 2 au 1er octobre contre le 15 octobre précédemment. Il semblerait que le succès au box-office de Shang-Chi ait motivé le studio nippon selon CBR. Le film de Marvel Studios a repoussé les attentes !

Source : CBR