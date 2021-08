Venom : Tom Hardy opéré des genoux après le tournage

Le travail d’acteur est souvent physique – Crédit : Sony

Venom, malgré une réception critique moyenne, est un véritable succès commercial. Suffisant pour que Sony lance sa suite, Venom : Let There Be Carnage, dont la bande-annonce est disponible. Eddie Brock est de nouveau joué par Tom Hardy, habité par le Symbiote de Venom. Cette fois, le journaliste affronte Carnage, se servant du corps d’un tueur en série. Et alors que cette suite sort en automne, Tom Hardy s’est confié chez Esquire sur le tournage du premier Venom. L’occasion pour l’acteur britannique d’annoncer avoir dû être opéré suite au tournage. Deux opérations des genoux, plus précisément.

« Mes genoux étaient foutus »

Tourner des films d’action peut être éprouvant pour le corps. Dwayne Johnson l’a prouvé avec ses nombreuses blessures révélées sur Instagram. Et en pleine promotion pour Venom 2 et Havoc, bientôt sur Netflix, l’acteur s’est confié à ce propos. Lors du tournage de Venom, le britannique s’est blessé, déclarant que « mes genoux étaient foutus ». Ce dernier a alors dû se faire opérer deux fois d’affilée. Nouvelle preuve que le métier peut être très vite compliqué lorsqu’il s’agit d’enchaîner les longues journées, intenses d’un point de vue sportif. D’où la bonne forme de Tom Hardy !

Car l’homme rassure, aujourd’hui, son genou va mieux. Pour Venom 2, Tom Hardy n’a eu besoin que de 8 semaines de récupération. L’acteur assure qu’il se porte bien.

Andy Serkis à la réalisation de Venom 2

Pour Venom 2, Andy Serkis récupère la casquette de réalisateur. L’homme est notamment connu pour être apparu dans Black Panther et jouer Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Ou encore Cesar dans La Planète des Singes, King Kong dans le film éponyme de Peter Jackson… Grâce à son expertise en capture de mouvement, Andy Serkis promet un Carnage plus réaliste que jamais, avec des mouvements naturels et une identité visuelle.

Dans cette suite, Eddie Brock cohabite toujours après le Symbiote, un an après avoir affronté Riot. Le personnage joué par Tom Hardy veut relancer sa carrière de journaliste. Il se rend alors en prison pour interviewer Cletus Kasady, tueur en série. Mais ce dernier est également habité par un Symbiote, le violent Carnage.

Venom 2 est attendu le 20 octobre 2021.

