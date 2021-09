Venom 2 : son lien avec Spider-Man et le MCU confirmé par la scène post-générique

Venom va croiser la route de Spider-Man – Crédit : Sony

Tom Hardy prouve son implication en tant que Venom assez régulièrement. Récemment, l’acteur britannique répondait aux critiques négatives à l’encontre du premier film, reçu froidement par la presse. Cela n’a pas empêché Sony de lancer la production de Venom 2 (Venom : Let There Be Carnage) avec un trailer final disponible. Et alors que la scène post-générique a leak sur la toile, cette dernière nous révèle un élément de taille. Le long-métrage est bien connecté au MCU. La preuve que Sony et Marvel Studios voient très grand.

Attention, les lignes à suivre révèlent la fin de Venom : Let There Be Carnage !

Venom va croiser la route du Spider-Man de Tom Holland

On vous prévient une ultime fois : les lignes à suivre vont spoiler toute la fin de Venom 2. Car dans la scène post-générique, on découvre qu’Eddie Brock partage son univers avec celui du Spider-Man du MCU. Alors que le reporter est allongé sur un lit, le symbiote lui confie qu’ils n’ont rien vécu à l’échelle de son existence. La vie de la créature extraterrestre est riche : Venom propose à Eddie Brock de lui montrer un avant-goût de ses capacités. L’homme, épuisé, accepte.

Venom transporte Eddie Brock dans une autre pièce et, à la télévision, est diffusé le visage de Peter Parker. On voit alors Tom Holland dans le costume de Spider-Man, sans son masque. Le symbiote prend le contrôle du reporter puis lèche l’écran avec appétit.

Le multivers se confirme avec Venom 2

Venom, dans cette scène, apparaît assez menaçant à l’égard de Spider-Man. Un super-héros déjà aux prises avec bon nombre d’ennemis. Peter Parker doit déjà gérer Electro, le Bouffon vert et le Docteur Octopus dans Spider-Man : No Way Home.

Cette introduction du symbiote, propriété de Sony, dans le MCU représente une nouvelle preuve de l’existence d’un multivers.

Venom 2 arrive le 20 octobre au cinéma en France. L’occasion pour les spectateurs de découvrir eux-mêmes cette scène dévoilant le lien entre le MCU et l’univers de Sony.

