Vidéo : il explose sa Tesla Model S à la dynamite

Ce Finlandais, Thomas Katainen, avait réceptionné sa Model S depuis un mois et demi seulement quand celle-ci est tombée en panne. La batterie de la voiture devait être remplacée. Il a dû alors faire face à une énorme facture de réparation de 20000 euros. Et même en vérifiant mieux sa Tesla d’occasion, rien ne dit qu’il aurait pu détecter cette future défaillance.

La Model S une seconde avant l’explosion (Capture d’écran} – Crédits : Youtube/Pommijätkät

Et le problème, c’est que sa Tesla Model S de 2012 d’occasion vaut à peine plus de 30000 euros. Alors plutôt que de vendre les pièces détachées à la casse, il a contacté les Youtubers locaux Pommejätkät (les mecs bombeurs). Avec leur aide, il a truffé sa Tesla d’explosifs et l’a fait partir en miettes avec 30 kilos de dynamite.

Tout avait pourtant bien commencé

« Quand j’ai acheté cette Tesla, les 1 500 premiers kilomètres étaient agréables, c’était une excellente voiture […] (puis) le code d’erreur s’est manifesté […]la voiture a passé environ un mois dans l’atelier d’un concessionnaire Tesla et j’ai finalement reçu un appel disant qu’ils ne pouvaient rien faire pour ma voiture, la seule option étant de changer toute la cellule de la batterie.[…] Le coût serait d’au moins 20 000 € et l’autorisation de l’opération doit être demandée à Tesla. Alors je leur ai dit que j’allais faire exploser toute la voiture parce qu’apparemment il n’y avait aucune garantie. »

Faire exploser ce véhicule n’est pas une tache si simple. De nombreux bâtons de dynamite ont été montés sur un côté de la voiture pour diriger l’explosion dans une seule direction. Cela a permis aux fragments de heurter une paroi rocheuse juste derrière la voiture. Pour que l’exécution soit parfaite, un circuit de fusibles a également été réalisé. Et pour le symbole, les Youtubers ont mis un mannequin avec le visage du co-fondateur de Tesla, le milliardaire Musk à l’intérieur du véhicule avant qu’il ne parte en petits morceaux.

Mission réussie, à peine quelques pièces restent de la voiture. Au moins le propriétaire semble être satisfait du résultat. Il note, non sans une pointe de fierté, qu’il est probablement le premier à avoir fait exploser une Tesla. Décidément, Tesla nous est montré dans tous ses états. Récemment on voyait même une Tesla Model 3 faire des ronds sous l’eau.

