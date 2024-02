Vision Pro : le casque d’Apple se fissure tout seul, les réparations coûtent une fortune

Le casque Vision Pro fissuré © Reddit

Vous rêviez de vous offrir le casque de réalité mixte Apple Vision Pro, le dernier bijou technologique de la firme à la pomme ? Peut-être devriez-vous y réfléchir à deux fois. En effet, plusieurs personnes rapportent que la face avant de l’appareil se fissure sans raison apparente. Un problème qui pourrait vous coûter cher si vous n’avez pas souscrit à l’assurance AppleCare.

Apple Vision Pro : une sorte de défaut de fabrication fait craquer la face avant du casque

Un mois après sa sortie, les quelques personnes qui ont franchi le pas en déboursant 3 500 dollars ne sont pas forcément ravis de leur achat. Outre les problèmes de confort et le manque d’applications, ils doivent faire face à un phénomène étrange : la face avant du casque se fissure toute seule. C’est ce que racontent plusieurs témoins sur Reddit, en postant des photos à l’appui. Tous assurent que le casque n’est pas tombé, ni exposé à des conditions extrêmes.

En regardant les clichés, on remarque que la fissure se situe toujours plus ou moins au même endroit : au centre de la face avant du Vision Pro. Il s’agirait donc a priori d’un défaut de fabrication, et non d’une erreur humaine. Un comble pour un casque censé être résistant, comme le montraient des tests effectués par des sites spécialisés.

Face à ce problème, les utilisateurs se sont rendus dans les magasins Apple, en espérant obtenir un remplacement gratuit. Mais la réponse a été décevante : il faut payer 300 $ si on a l’assurance AppleCare (275 $) ou 800 $ si on ne l’a pas (730 €). Une facture salée pour un casque déjà hors de prix.

Après des débuts où le Vision Pro se voyait partout dans la rue, en voiture ou à la salle de sport dans des vidéos hilarantes, la magie commenceraient-elle un peu à s’évaporer ? Quoi qu’il en soit, Apple aurait déjà prévu de sortir plusieurs casques Vision Pro et le prochain modèle pourrait bien arriver plus tôt que prévu.