Apple sort une publicité pour le Vision Pro, que révèle cette vidéo du casque ?

Capture d'écran YouTube ©Apple

Apple vient de sortir une publicité pour son nouvel appareil, le Vision Pro. Il était temps : le casque de réalité mixte, ou ordinateur spatial comme aime l’appeler Tim Cook, sera commercialisé le 2 février aux Etats-Unis. C’est vendredi, c’est-à-dire dans seulement quatre jours à date de la publication de cet article, que le public pourra mettre la main sur le Vision Pro.

Les téléspectateurs américains les moins versés dans le high tech ont ainsi l’occasion de découvrir le casque. Apple n’avait pas vraiment besoin de cette publicité : malgré son prix de 3 500 dollars, le Vision Pro est déjà en rupture de stock. Cette publicité pourrait toutefois jouer sur les ventes futures de ce nouvel appareil.

Décortiquons cette séquence, pour si elle nous en dit davantage sur le casque tant attendu.

“Hello Vision Pro”, le casque VR d’Apple qui vous rend multitâche

Cette publicité de 79 secondes est sobrement intitulée “Hello Apple Vision Pro”, en référence à la première publicité pour l’iPhone qui avait tant marqué les esprits. Lors de la WWDC 2023, Tim Cook avait présenté le Vision Pro comme la plus grande innovation d’Apple à égalité avec l’iPhone.

La publicité s’ouvre par les premières notes de Dreamer de Supertramp. Un homme barbu enfile le Vision Pro. À l’aide de ses yeux et de ses mains, l’utilisateur du casque met en place un poste de travail virtuel, avec l’application Keynote et Messages. Coupure, voici un autre utilisateur assis dans son canapé avec un bol de pop-corn, qui regarde le film Napoléon de Ridley Scott sur un écran géant virtuel. D’un geste similaire à celui employés pour zoomer sur un écran tactile, il agrandit l’écran.

Autre trame : une femme prépare sa valise pour un voyage, elle passe un appel sur FaceTime avec le personnage d’un autre utilisateur de Vision Pro, l’avatar numérique de chaque propriétaire du casque. Coupure, un autre utilisateur de Vision Pro regarde un panorama, se lève et marche vers l’image, la rend immersive. Une autre encore, dans l’avion, regarde Everything Everywhere All at Once.

La publicité insiste surtout sur le fait que l’utilisateur du casque n’est pas coupé du monde. L’homme barbu qui travaille est ainsi capable d’interagir avec son entourage : il fait griller des tartines pour ses enfants, tire dans un ballon de foot, répond à ses mails en même temps… Avec le Vision Pro, il devient multitâche.

Que tirer de cette publicité ? Pas grand chose. Toutes ces fonctionnalités ont été montées lors de la WWDC 2023, lors de laquelle le Vision Pro était présenté. Depuis le casque est passé entre les mains des développeurs d’application de réalité virtuelle, révélant d’autres de ses capacités. Ainsi cette pub ne fournit rien de quoi enrichir notre dossier exhaustif sur l’Apple Vision Pro, où vous pourrez trouver ce qu’il y a à savoir sur le casque.