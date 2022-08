Voici combien de Tesla ont été produites depuis la création de l’entreprise

L’usine Tesla de Fremont – Crédit : Tesla

La réunion annuelle des actionnaires de Tesla s’est tenue le 4 août dans la Gigafactory d’Austin. L’occasion pour Elon Musk d’évoquer en long et en large l’avenir du constructeur. Le milliardaire a notamment annoncé que le prix et les spécifications du Cybertruck seront amenés à évoluer d’ici son lancement. Elon Musk a également révélé ses projets ambitieux en matière de production.

Un bon prétexte pour évoquer le chemin parcouru jusqu’alors. Musk a ainsi révélé que Tesla venait de dépasser le seuil symbolique des trois millions de voitures produites depuis la fondation de l’entreprise en 2003. À noter toutefois que la production avait seulement démarré en 2008 avec la fabrication de la Tesla Roadster. « Il y a 10 ans, nous avions fabriqué moins de 3000 voitures. 10 ans plus tard, nous en sommes là après après avoir fabriqué 3 millions de voitures », a notamment souligné l’homme d’affaires.

Tesla : objectif 100 millions

À l’avenir, Tesla compte intensifier sensiblement sa production. « Quant aux 10 prochaines années ? Je serai surpris si ce n’est pas plus de 100 millions en 10 ans », anticipe Elon Musk. Tesla prévoit ainsi de produire 20 millions de véhicules électriques par an d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif très ambitieux, le constructeur aura besoin d’exploiter environ 12 Gigafactories. De nouvelles usines devraient ainsi se mettre en chantier puisque le constructeur n’en possède que six pour le moment.

À ce propos, Elon Musk a évoqué l’emplacement de la prochaine Gigafactoy de Tesla lors de l’assemblée générale. Après avoir sondé l’assistance, il a évoqué la possibilité de l’établir au Canada. Ce n’est pas la première fois que le milliardaire cite le pays à la feuille d’érable comme candidat potentiel pour accueillir sa nouvelle Gigafactory. Son emplacement devrait être dévoilé officiellement dans le courant de l’année.

Source : Electrek