Voies JO : elles sont toujours interdites aux véhicules, quand pourrez-vous les emprunter à nouveau ?

© Wikipédia, Guilhem Vellut

Les voies réservées pour les JO de Paris resteront en place jusqu’à mercredi, avant d’être réinstaurées le 22 août pour les Jeux paralympiques

Un retour à la normale de la circulation est prévu le 9 septembre, sauf pour certains axes qui resteront restreints jusqu’au 11 septembre

Les restrictions concernent plusieurs autoroutes d’Île-de-France, le boulevard périphérique et le boulevard circulaire de La Défense

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se sont achevés ce dimanche soir, marquant la fin d’un événement qui a captivé la capitale française pendant deux semaines. Durant l’événement, l’Île-de-France a vu l’instauration de voies réservées aux officiels, aux taxis et aux personnes accréditées pour les épreuves. Ces mesures visaient à faciliter les déplacements entre les différents sites de compétition. Pour autant, peut-on les emprunter de nouveau ?

Les voies réservées prolongées pendant les Jeux paralympiques

Les axes routiers concernés par ces restrictions comprenaient l’autoroute A1 entre l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et la Porte de la Chapelle, l’A4 de Collégien à la Porte de Bercy, l’A12 reliant Rocquencourt à Montigny-le-Bretonneux, et l’A13 de la Porte Maillot à Rocquencourt. Le boulevard périphérique, de la Porte de Vanves à la Porte de Bercy en passant par le nord, ainsi que le boulevard circulaire à La Défense, étaient également impactés.

Avec la clôture des Jeux olympiques, on pourrait s’attendre à un retour immédiat à la normale. Mais attention, la situation est plus nuancée. Les voies réservées ne seront pas immédiatement rouvertes à la circulation générale. Les restrictions actuelles resteront en vigueur jusqu’à ce mercredi, offrant une brève période de transition.

Cette accalmie sera de courte durée car les restrictions de circulation seront réinstaurées dès le 22 août. Cette nouvelle phase de restrictions est liée à l’approche des Jeux paralympiques, programmés du 28 août au 8 septembre. Ces mesures visent à assurer le bon déroulement de cet événement tout aussi important que les Jeux olympiques.

Les voies seront totalement accessibles après le 11 septembre

Un retour définitif à la normale est prévu pour le 9 septembre, au lendemain de la clôture des Jeux paralympiques. Toutefois, certaines exceptions subsisteront. Les restrictions sur l’A1 entre Roissy Charles de Gaulle et la Porte de la Chapelle, ainsi que celles sur le boulevard périphérique et le boulevard circulaire à La Défense, seront maintenues jusqu’au 11 septembre inclus. Cette prolongation est justifiée par la nécessité de gérer efficacement le départ des athlètes paralympiques et des délégations associées, tout en minimisant les perturbations pour les autres usagers de la route.

Après le 11 septembre, toutes les voies redeviendront accessibles à l’ensemble des usagers, marquant la fin définitive des aménagements routiers liés aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.