Vous prendrez une lourde amende si vous roulez sur ces voies pendant les JO 2024

Vous devez absolument éviter de rouler sur la voie de gauche sur ces 185 km de routes si vous ne voulez pas écoper d’une lourde amende. Elles sont réservées aux véhicules accrédités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les automobilistes doivent régulièrement se tenir au courant de l’évolution de législation et des nouveaux usages, comme les péages sans barrière démocratisés en 2023. Si vous ne pensez pas à régler la facture en ligne, l’amende peut être particulièrement salée.

Il faudra également faire preuve d’adaptabilité dans le cas où la vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien tombe prochainement à 50 km/h. Si vous résidez en Ile-de-France, on vous conseille de faire attention dès maintenant à ne pas emprunter ces voies réservées aux JO de Paris 2024.

Ne roulez surtout pas sur ces voies pendant les JO 2024 où vous paierez une lourde amende

Le sprint final avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 est lancé aussi bien pour l’organisation, que pour les athlètes… et les résidents et vacanciers Franciliens. Depuis ce 15 juillet, la voie de gauche est réservée aux véhicules accrédités pour Paris 2024 sur une bonne partie du réseau.

Cela représente environ 185 km de voies olympiques et paralympiques que les automobilistes ne peuvent pas emprunter jusqu’au 13 août (les dates varient pour certaines voies). Elles seront à nouveau réservées lors des Jeux Paralympiques. Il vaut mieux ne pas s’amuser à les emprunter sans accréditation.

#JO2024 | Fonctionnement des voies réservées olympiques et paralympiques du réseau routier national non concédé d'Île-de-France

🔵 Consultez notre communiqué de presse pour en savoir plus sur les voies réservées du 15 juillet au 11 septembre ⤵@Prefet75_IDF pic.twitter.com/be7UVRWMTs — Préfecture de Police (@prefpolice) July 9, 2024

« Le contrôle des véhicules autorisés à circuler sur ces voies sera assuré par la Préfecture de police […]. Tout véhicule non autorisé se verra infliger une amende de 135 euros et sera passible de poursuites judiciaires », prévient la Direction des routes d’Île-de-France.

Malheureusement pour eux, plus de 400 conducteurs ont déjà été rattrapés par la patrouille à cause de leur aplomb… ou par méconnaissance du décret. Notez que des caméras de contrôle automatique, pour le moment inactives, permettront d’identifier les contrevenants.

Le marquage au sol « Paris 2024 » sur les voies et les panneaux sur la route et les bretelles d’accès vous permettent de savoir là où vous pouvez rouler ou non.