Ces radars contrôlent 6 voies et sanctionnent jusqu’à 15 infractions différentes

L’Espagne va installer les nouveaux radars de la société locale Tradesegur

Ces radars peuvent contrôler jusqu’à 6 voies en même temps et détecter jusqu’à 15 délits

Par exemple, les radars détectent les freinages au dernier moment pour éviter de se faire flasher

Les radars automatiques, il y en a partout sur les routes françaises depuis leur introduction en 2003. Et depuis quelques années, de nouveaux modèles voient le jour, qu’ils soient capables de verbaliser le bruit en France ou, encore Espagne, puisque des modèles en mesure de contrôler jusqu’à 6 voies en même temps arrivent sur les routes.

Jusqu’à 15 délits verbalisés automatiquement par ces radars

C’est sous peu que ces radars seront installés. Le gouvernement vient d’acquérir, auprès de la société locale Tradesegur, des modèles capables et surveiller jusqu’à 6 voies pour verbaliser en simultané. La Garde Civile pourra alors garder un œil sur la circulation grâce aux technologies intégrées dans ces appareils qui ne se limitent pas à la vitesse. Ils sont capables de repérer et de sanctionner jusqu’à 15 infractions différentes, autant dire que nos voisins espagnols seront très surveillés. Mais n’oubliez pas que si vous vous rendez là-bas, il ne sera plus possible d’échapper à la sanction en tant que conducteur européen.

Ces radars estiment également le poids des véhicules entre les voitures et les poids lourds, par exemple. Donc, selon les limites de vitesse pour une voiture ou un camion, les autorités pourront faire la différence automatiquement.

Les manœuvres de freinage des automobilistes qui tentent d’éviter la verbalisation sont également détectées par ces radars. Pour ce faire, ces dispositifs mesurent la vitesse moyenne entre deux points. Bien évidemment, le conducteur peut justifier d’un freinage d’urgence si aucune faute n’a été commise. Dans le cas contraire, la sanction s’élève à 200 euros et le retrait de quatre points sur le permis de conduire. Autant dire que c’est salé !

Si vous vous rendez en Espagne cet été, par exemple, ces radars pourraient vous accueillir. Alors comme toujours, pour votre sécurité, celle de vos proches et des autres usagers de la route, roulez en toute sécurité. Vous éviterez le pire mais aussi une sanction de la part des autorités.