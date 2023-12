Voiture électrique : ils réussissent le premier voyage du pôle Sud au pôle Nord à bord d’un SUV

Le couple et la Nissan modifiée © Pole To Pole EV

Après l’histoire de la Tesla aux 2 millions de kilomètres, Chris et Julie Ramsey ont réussi un sacré défi : ils ont parcouru 27 000 km en neuf mois à bord d’une Nissan Ariya modifiée, un SUV électrique. Ils ont traversé des régions polaires, des déserts et des jungles, en utilisant des sources d’énergie renouvelables.

Du pôle Nord au pôle Sud en voiture électrique : un exploit historique et écologique

Le 15 décembre 2023, Chris et Julie Ramsey ont atteint le pôle Sud, après avoir quitté le pôle Nord magnétique le 1er avril de la même année. Ils sont ainsi devenus les premiers à réaliser un voyage du pôle Nord au pôle Sud en voiture électrique, un exploit qu’ils ont baptisé Pole To Pole EV.

Le couple écossais, passionné d’aventure et de véhicules électriques, a relevé ce défi pour montrer que les voitures électriques peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes et remplacer les véhicules diesel traditionnels. Ils ont également voulu sensibiliser à la protection de l’environnement et au changement climatique, en utilisant des sources d’énergie renouvelables autant que possible.

Un défi corsé, aux multiples obstacles

Pour réaliser leur rêve, ils ont choisi une Nissan Ariya e-4ORCE, un SUV électrique doté d’une transmission intégrale et d’une batterie de 87 kWh. Le véhicule a été modifié par le spécialiste islandais Arctic Trucks, qui lui a ajouté des pneus de 39 pouces, des passages de roue élargis, des protections de carrosserie et des équipements adaptés au froid.

Le voyage n’a pas été de tout repos pour les Ramsey, qui ont dû faire face à de nombreux obstacles et imprévus. Le plus gros défi a été de recharger la voiture électrique, dont l’autonomie était réduite entre 240 et 320 km à cause du poids supplémentaire et des températures négatives.

Pole to Pole EV © Instagram

Dans les régions polaires, où il n’y a pas de réseau électrique, ils ont utilisé une éolienne de 5 kW ou un prototype de chargeur solaire hybride, selon la météo. Ils ont aussi dû recourir à un générateur à essence, un équipement obligatoire pour traverser ces zones. Ils ont également appris des astuces pour garder la batterie au chaud, comme construire un mur de neige autour de la voiture ou la couvrir d’une tente.

Entre les pôles, ils ont voyagé à travers les Amériques, en profitant des chargeurs disponibles sur leur route.

Ils prévoient déjà de publier un livre et un documentaire sur leur voyage du pôle Nord au pôle Sud, pour partager leur histoire avec le plus grand nombre.