Impôts 2024 : accusé de fraude fiscale ? Ne vous faites pas piéger par cette arnaque

Il y a quelques dates à noter impérativement dans votre calendrier en 2024 et le 11 avril en fait partie. Dès ce jour, vous pourrez effectuer votre déclaration en ligne de vos revenus de l’année 2023. Vous avez jusqu’à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin pour le faire, en fonction de votre département de résidence.

Il vaut mieux ne pas faire d’erreur en déclarant vos impôts 2024 pour éviter de subir une sanction de la part de l’administration fiscale. Attention, certains malfaiteurs cherchent aussi à vous piéger en vous faisant croire que le fisc vous accuse de fraude.

Impôts 2024 : ce message vous accusant de fraude fiscale est une arnaque

La direction générale des Finances publiques alerte sur des mails frauduleux envoyés depuis l’été 2023 qui usurpent l’identité des services des impôts. Le message venant à priori de Bernard Poirier, le chef des services administratifs et financiers du Ministère de l’Économie, vous fait croire qu’il existe plusieurs accusations de fraude fiscale à votre encontre.

« Les escrocs vous font croire que vous risquez jusqu’à cinq ans de prison et 500 000 euros d’amende. À compter de cette notification, vous aurez 48 heures pour payer la somme de 5 204 euros correspondant à votre imposition », peut-on lire dans le faux courrier électronique relayé par Cybermalveillance.gouv.

Un autre message du même genre vous demande de payer un peu moins de 5 000 euros. Il s’agit évidemment d’une arnaque jouant sur la peur pour vous faire craquer. Les logos de l’inspection générale des impôts et du Ministère de l’Économie renforcent la crédibilité de l’escroquerie. À l’heure où les Français vont devoir déclarer leurs revenus 2023, elle pourrait faire de nombreuses victimes.

La DGFiP précise qu’elle adresse un courrier papier avec accusé de réception « et jamais une telle notification par messagerie » en cas de fraude fiscale. L’administration fiscale conseille de ne pas répondre à ces tentatives de hameçonnage et de signaler l’escroquerie sur Pharos, la plateforme dédiée du ministère de l’Intérieur. Faites de même pour cette arnaque à la fausse amende non moins dangereuse.