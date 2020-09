Voitures électriques : les propriétaires dépensent deux fois moins pour l’entretien

Une nouvelle étude de Customer Reports qui s’appuie sur des données récentes, de 2019 et de 2020, montre que les conducteurs de véhicules électriques économisent en moyenne 50 % sur l’entretien et les réparations au cours de la vie d’un véhicule par rapport aux propriétaires de véhicules à essence.

La différence est conséquente et pourrait faire changer d’avis ceux qui hésitent encore à passer à l’électrique. Les économies réalisées peuvent compenser un prix d’achat encore un peu plus élevé qu’une voiture thermique.

Tesla – Crédit : Waldemar Brandt / Unsplash

Pour son étude, Customer Reports se base sur une durée de vie totale de 320 000 kilomètres pour les voitures. Les résultats de l’enquête menée auprès de centaines de milliers de membres de Customer Reports montrent que les conducteurs de VE et d’hybrides rechargeables paient deux fois moins cher pour la réparation et l’entretien de leurs véhicules. Ces chiffres confirment l’étude de Directlinegroup, qui a aussi démontré qu’une voiture électrique vous coûtera moins cher sur la durée qu’une voiture essence.

Les voitures Tesla, bien qu’onéreuses, semblent être un bon investissement pour les consommateurs à la recherche d’une nouvelle voiture. En effet, une étude a démontré que la Model 3 se revend 90% de son prix d’achat après trois ans. Un propriétaire a également calculé les coûts de maintenance pour une Tesla Model S de plus de 500 000 km.

En effet, les consommateurs qui achètent une voiture électrique peuvent s’attendre à économiser en moyenne 4 600 dollars en frais de réparation et d’entretien sur la durée de vie du véhicule par rapport à une voiture à essence, qui couterait en moyenne 9 200 dollars sur toute sa vie.

Les voitures hybrides sont aussi une bonne alternative. Elles permettent également d’économiser près de 50% au niveau de l’entretien du véhicule, en plus d’être plus écologiques que des voitures thermiques.

Customer Reports a également calculé le coût par mile

Les coûts d’entretien et de réparation des véhicules suivant la distance qu’ils ont effectué ont été regroupés dans le tableau ci-dessous. Pour rappel, un mile équivaut à 1,6 kilomètre.

L’étude montre donc qu’entre 0 et 80 000 kilomètres, une voiture électrique (BEV) coûtera environ 0,012 dollar par mile, puis 0,028 dollar par mile entre 80 000 et 160 000 kilomètres et enfin 0,043 dollar par mile entre 160 000 et 320 000 kilomètres. Au total, une voiture électrique coûterait environ 0,031 dollar (0,027 euro) tous les 1,6 kilomètre.

En comparaison, une voiture thermique (ICE) est deux fois plus chère tout au long de sa durée de vie. En effet, celle-ci coûte en moyenne 0,061 dollar par mile. Les voitures hybrides (PHEV) ont l’avantage d’être aussi chères que les voitures électriques pendant leur utilisation.

Crédit : Customer Reports

Source : Customer Reports