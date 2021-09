Volkswagen crée une Pikachu-mobile avec son nouveau SUV électrique ID.4 X

La Pikachu-mobile de Volkswagen, basée sur son SUV 100 % électrique, l’ID.4 X. Crédit photo : Timo

Pokémon est sans doute l’une des franchises japonaises les plus célèbres du monde. Déclinée en cartes, peluches, dessins animés, jeux vidéo et figurines, elle s’arrache dans le monde entier pour le plaisir des petits et des grands. Tellement célèbres qu’on a même confondu le renard à neuf queues du film Shang-Chi avec les créatures Pokemon, suite à la sortie de la superproduction des studios Marvel.

C’est désormais un tout nouveau produit dérivé qui vient de faire son apparition en Chine : une Volkswagen ID.4 X aux couleurs et à l’effigie de Pikachu, la créature iconique des Pokémon. Ce nouveau modèle de SUV 100 % électrique sort en effet en même temps que son cousin l’ID.6, dont les photos avaient fuité là aussi depuis la Chine en début d’année.

Un camouflage complet du SUV de la tête… à la queue !

Si l’on reconnaît au premier coup d’œil l’aspect général du SUV ID.4 X, Volkswagen et son partenaire chinois SAIQ lui ont ajouté de nombreux appendices pour le faire ressembler au petit animal japonais. La partie avant est camouflée par un immense pare-chocs avec une fausse bouche, des pommettes rouges, et deux orifices circulaires au niveau des phares en guise d’yeux. A l’arrière, le drôle de véhicule tout jaune arbore la même longue queue en zig-zag que le personnage Pikachu, tandis que le toit est doté d’une grande paire d’oreilles pointues.

Pikachu, choix évident pour promouvoir un véhicule électrique

La « Pikachu-mobile », outre son aspect kawaï (mignon, en japonais) est un choix judicieux de la part de Volkswagen puisque le pouvoir du malicieux petit personnage est de projeter de l’électricité contre ses adversaires. Quelle meilleure égérie en effet pour promouvoir le nouveau véhicule 100 % électrique de la marque allemande ?

Ce modèle camouflé en Pikachu de dessin animé n’est évidemment pas destiné à circuler dans les rues ni être commercialisé en masse. Il s’agit juste d’une façon décalée de vanter les mérites de ce nouveau SUV, sur lequel reposent une grande partie des espoirs de Volkswagen sur le marché des véhicules électriques. Depuis le « Dieselgate » de 2015, qui a beaucoup nui à son image de marque, Volkswagen tente de se racheter une crédibilité en multipliant les modèles équipés de ce type de motorisation. La marque prévoit même de passer au tout-électrique en Europe d’ici 2035.

Source : Byri.net