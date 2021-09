Shang-Chi : le public confond les créatures mythiques du film avec les Pokémon

Depuis sa sortie en salle, Shang-Chi connaît un joli démarrage en salles. Entre scènes d’action et moments de pure émotion, le film semble tenir toutes ses promesses. Ancré dans la mythologie chinoise, ce nouveau projet met en scène de nombreuses créatures mythiques et des spécimens très obscurs. Un détail assez important, car le public aurait confondu certaines d’entre elles avec les célèbres Pokémon. Cela semble un peu tiré par les cheveux, et pourtant ! En effet, plusieurs de ces « animaux » ressemblent à s’y méprendre aux créatures magiques de la franchise japonaise.

Créatures mythologiques ou incursion des Pokémon dans Shang-Chi ? – Crédit : Marvel Studios

Lors d’une récente interview, Kevin Feige s’est amusé de cette méprise, plutôt inattendue. Ce dernier semble d’ailleurs surpris de la réaction du public à ce sujet.

Shang-Chi : une curieuse ressemblance avec les Pokémon

« Certaines personnes pensent dur comme fer que le film met en scène des Pokémon. C’est juste qu’ils sont inspirés par des sources similaires. Cela nous a vraiment pris par surprise » raconte ainsi le président de Marvel. Tout cela s’explique par les inspirations empruntées à la mythologie asiatique. En effet, les quelques 900 créatures Pokémon ont été créées à partir du bestiaire enchanté des histoires chinoises et japonaises millénaires. Il y a d’ailleurs un exemple flagrant, pour mieux comprendre et expliquer cette confusion populaire.

Le Huli-Jing mis en scène dans Shang-Chi est basé sur un esprit malicieux, ayant la forme d’un renard à neuf queues. Cette même créature est à l’origine de l’un des plus célèbres Pokémon. Le Huli-Jing est présenté comme un esprit métamorphe, au cri de nouveau né, dévorant les hommes sur son passage. Une meute entière apparaît dans Shang-Chi. Mais dans le film, ces créatures semblent tout à fait inoffensives. Elles ne présentent aucune capacité de métamorphose et n’attaquent pas les héros.

Cette confusion, bien que surprenante, est donc plutôt logique, pour peu que l’on prenne le temps de faire quelques recherches. La mythologie asiatique est l’une des plus denses. Si elle est connue pour ses dragons millénaires, elle regorge de milliers de créatures féeriques, qui ont servi de base à de nombreuses créations contemporaines. Alors, allez faire un tour dans les salles obscures, pour vous faire votre propre opinion sur le sujet.

Source : Screenrant