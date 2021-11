Volkswagen ID.3 : le constructeur confirme 8% de perte de capacité des batteries après un an d’utilisation

Récemment, une entreprise anglaise a mis au point un modèle informatique permettant l’évaluation de la durée de vie d’une batterie. Mais en attendant sa commercialisation, la chose reste aujourd’hui impossible avant un usage réel.

La batterie du modèle ID.3 de Volkswagen – Crédits : Volkswagen

C’est ce qu’a fait la chaine YouTube Battery Life. ElIe a comparé la performance de la batterie de la voiture lorsqu’elle était neuve avec celle d’après la première année d’utilisation. Le résultat montrait que la batterie fournissait 4,4 kWh (ou 7,5 %) d’énergie en moins.

La méthodologie du youtubeur est critiquée

En réactions beaucoup d’internautes ont critiqué la méthodologie. L’utilisation de la voiture était spécifique au youtubeur et par conséquent les résultats ne devraient pas être considérés comme ayant un caractère général. Plus précisément « la voiture a parcouru les premiers 15 000 km (9 000 miles) au cours des trois premiers mois de possession. À l’époque, elle était chargée presque exclusivement (90 %) à 100 kW DC, et régulièrement déchargée en dessous de 10 %. » Plus tard, les modalités de charge ont été changées.

Volkswagen confirme les résultats

Après, avoir procédé à l’évaluation par lui-même, le youtubeur a fait appel à un centre de service Volkswagen. Cette démarche il l’a effectue après 14 mois et plus de 25 000 km. Le centre a alors confirmé une dégradation de la capacité de 8%. L’évaluation initiale du youtubeur de 7,5% s’est avérée plutôt juste.

La nouvelle est plutôt mauvaise pour le constructeur qui affirme vouloir stopper la production de voiture thermique d’ici 2035. Une telle dégradation des performances est inquiétante et risque fort d’entacher sa réputation. Mieux vaut peut-être s’orienter sur les options supérieures de batterie à l’achat.

Volkswagen propose 3 types de batteries possibles à l’achat de ce modèle. La petite batterie « Pure » (45 kWh) avec laquelle vous pouvez parcourir jusqu’à 350 km (WLTP3), la batterie moyenne « Pro » (58 kWh) pour parcourir jusqu’à 425 km (WLTP3), et la grande batterie « Pro S » (77 kWh) qui peut atteindre jusqu’à 544 km (WLTP3).

Le constructeur vient par ailleurs de stopper la production de ses véhicules à cause de la pénurie de puces qui semble être loin d’être résolue. Les temps sont durs pour Volkswagen.

