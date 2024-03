Volkswagen ID Buzz : prix, autonomie, options, tout savoir sur le van électrique

Le légendaire Volkswagen Combi revient sous une nouvelle version tout électrique. Ce van est conçu pour voyager en famille ou entre amis dans des conditions on ne peut plus confortables. Motorisation, autonomie, prix, options… Voici tout ce que l’on sait sur l’ID Buzz de Volkswagen.

Vous êtes un baroudeur dans l’âme ? Il est vrai que se lancer dans un road trip et découvrir de nouveaux lieux a quelque chose d’excitant. Parcourir les kilomètres dans un van est particulièrement plaisant. Surtout si vous emmenez vos amis ou votre famille dans votre aventure, et que vous ne souhaitez pas manquer d’espace. Volkswagen a présenté en 2022 la refonte de son iconique van Combi, l’un des véhicules de voyage les plus emblématiques des années 50.

La marque allemande a décidé de donner une seconde jeunesse à son van légendaire, en sortant une nouvelle version, qui sera quant à elle protégée de la fin de l’ère des véhicules thermiques. En effet, le nouvel ID Buzz de Volkswagen est un van 100 % électrique. En alliant le design du Combi et la modernité des derniers véhicules électriques, le van entend bien séduire à nouveau. Nous avons réuni tout ce qu’il y a à savoir à propos de l’ID Buzz sur cette page.

✅ Récapitulatif de la motorisation de l’ID Buzz de Volkswagen

Motorisation Propulsion 150 kW Puissance du moteur / couple 204 ch / 310 Nm 0 à 100 km/h 10,2 s Consommation 20,8 à 21,7 kWh/100 km Vitesse de pointe 145 km/h Capacité de la batterie 77 kWh Autonomie (WLTP) 419 km Puissance de charge 170 kW

💪 Quels sont les points forts de l’ID Buzz ?

L’ID Buzz de Volkswagen est un véhicule exemplaire sur bien des aspects :

Un design unique inspiré des premiers Combis

Un habitacle confortable et spacieux avec éclairage personnalisable

Une énorme capacité de rangement avec un coffre de 1 121 litres. Et jusqu’à 2 205 litres en rabattant les sièges arrière

La technologie est au centre de l’expérience avec les nombreuses fonctionnalités numériques embarquées

La charge rapide permet de passer de 5 à 80 % en 30 minutes via une borne compatible (170 kWh)

La mobilité durable avec 0 émissions de CO2 et l’utilisation de matériaux recyclés

De nombreuses possibilités de personnalisation, de la couleur jusqu’aux roues, en passant par l’intérieur

👎 Quels sont les points faibles de l’ID Buzz ?

Voici ce que l’on peut reprocher au monospace électrique de Volkswagen :

Le poids du véhicule

La vitesse maximale limitée à 145 km/h

Le prix assez élevé

L’autonomie limitée à 416 km

Le temps de recharge très long sur une prise domestique

🔌 Le Volkswagen ID Buzz, un Combi plus moderne et 100 % électrique

Comme vous l’aurez compris, l’ID Buzz s’inspire des lignes qui ont fait le charme de son prédécesseur en son temps. Avec ses courbes arrondies, son logo Volkswagen proéminent et son châssis bicolore (en option), l’ID Buzz fait du pied aux nostalgiques du Combi. Tout en reprenant la silhouette iconique de son prédécesseur, le van de la marque allemande se veut plus moderne et écoresponsable grâce à sa motorisation 100 % électrique.

Ce van s’inscrit dans la gamme de véhicules électriques ID, qui signifie : « Identity », « Idea », « Individual », « Intelligent » et « Iconic Design ». La mention « Buzz » fait quant à elle référence au mot « bus », et au bourdonnement que font les véhicules électriques.

Basé sur la plateforme MEB XL, le véhicule arbore des dimensions généreuses de 2,212 m de large avec ses rétroviseurs, 4,712 m de long, et 1,937 m de haut. Le van justifie par ailleurs d’un empattement de 2,989 m et d’un rayon de braquage de 11,1 m. Ce qui lui permet de rester très fluide dans ses manœuvres. Il affiche d’autre part un poids total à vide de 2 407 kg. Le véhicule peut par ailleurs atteindre une charge maximale de 3 000 kg.

L’ID Buzz peut accueillir jusqu’à 5 occupants. Il dispose de surcroît d’un large espace de stockage, avec un coffre de 1 121 litres. Il est possible d’atteindre une capacité de 2 205 litres en rabattant les sièges à l’arrière.

Voici un récapitulatif des dimensions générales, du poids et de la capacité de traction de l’ID Buzz :

Largeur avec rétroviseurs extérieurs : 2,212 m

: 2,212 m Largeur sans rétroviseurs : 1,985 m

: 1,985 m Longueur du van : 4,712 m

: 4,712 m Hauteur totale : 1,937 m

: 1,937 m Empattement : 2,989 m

: 2,989 m Garde au sol : 0,143 m

: 0,143 m Hauteur du seuil de chargement : 0,579 m

: 0,579 m Longueur utile de chargement : 1,300 m

: 1,300 m Largeur utile de chargement : 1,204 m

: 1,204 m Hauteur utile de chargement : 1,091 m

: 1,091 m Volume du coffre : 1 121 l

: 1 121 l Volume du coffre si sièges arrière baissés : 2 205 l

: 2 205 l Poids à vide : 2 407 kg

: 2 407 kg Poids total autorisé : 3 000 kg

: 3 000 kg Charge admissible par essieu avant / arrière : 1 475 kg / 1 620 kg

: 1 475 kg / 1 620 kg Poids remorquable autorisé non freiné : 750 kg

: 750 kg Poids remorquable autorisé freiné sur pente de 12 % : 1 000 kg

🚗 La motorisation électrique du Volkswagen ID Buzz

La motorisation électrique du Volkswagen ID Buzz offre une puissance maximale de 150 kW. Elle affiche un couple de 310 Nm et développe 204 ch. Ce moteur performant, logé sur l’essieu arrière, permet au mini-bus familial d’atteindre une vitesse maximale de 145 km/h. Le véhicule offre par ailleurs une accélération fluide et silencieuse. Il peut en effet passer de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes.

🔋 Quelle est l’autonomie du Volkswagen ID Buzz ?

Le moteur électrique de l’IZ Buzz est alimenté par une batterie de 77 kWh (82 kWh brut). Cette dernière lui permet de proposer une autonomie maximale de 416 km (WLTP). Ce faisant, le véhicule n’émet aucune émission de CO². La consommation électrique de l’ID Buzz est de 20,8 à 21,7 kWh pour 100 km. Son score d’efficacité énergétique est A+++. En outre, la technologie de récupération d’énergie au freinage permet d’optimiser l’autonomie en réduisant la consommation énergétique.

L’ID Buzz est par ailleurs compatible avec le protocole Plug & Charge, ainsi qu’avec la grande majorité des bornes de recharge disponibles en France. Le van supporte une puissance maximale de charge de 170 kW avec le Combo CSS. Il peut également être rechargé par courant alternatif jusqu’à 11 kW. Il est bien évidemment possible de faire installer une borne de recharge à domicile. Par ailleurs, l’ID Buzz récupère son autonomie rapidement. En effet, il ne lui faut que 30 minutes pour passer de 5 à 80 % en se connectant à une borne de recharge rapide par courant continu.

Volkswagen précise que l’ID Buzz est le premier véhicule qui répond aux impératifs de la neutralité carbone, qui devra être de mise d’ici 2050. En plus de produire zéro émission de gaz à effet de serre, Volkswagen a utilisé des matériaux recyclés et vegan pour la sellerie, les revêtements de sol et le ciel de toit de l’ID Buzz.

💺 Quel habitacle pour le Volkswagen ID Buzz ?

Volkswagen a joué à fond la carte de la modernité et du confort en proposant un intérieur fonctionnel et spacieux, qui se prête particulièrement bien aux escapades en famille ou entre amis. Le véhicule dispose de sièges ajustables qui offrent une multitude de combinaisons selon vos besoins.

Le Volkswagen ID Buzz dispose d’un éventail d’options de rangement au sein de l’habitacle. On trouve notamment entre le siège conducteur et le siège passager, l’ID Buzz Box, un boîtier de rangement flexible fourni de série. Ce grand “vide poche” permet de stocker entre autres les gourdes et boissons, des lunettes de soleil, etc. Cette boîte amovible offre également des tiroirs, ainsi qu’un décapsuleur et un grattoir à glace, afin d’être paré à toutes les éventualités. Retirer la boîte permet de profiter d’un confort optimal à l’arrière. Le levier de vitesse est pour sa part situé à droite du volant.

🛜 Quelles technologies embarquées pour l’ID Buzz ?

L’ID Buzz profite d’un tableau de bord numérique épuré et on ne peut plus moderne. Ce dernier met particulièrement l’accent sur l’expérience utilisateur, avec connexion Internet, commande vocale et services mobiles intégrés. Le système multimédia de série est embarqué sur un écran tactile confortable de 10 pouces.

En plus de proposer l’incontournable GPS, le système permet de lire les musiques de votre smartphone en connectant ce dernier à App-Connect. L’écran offre également un accès à la radio numérique DAB+, ainsi qu’aux services intelligents de We Connect. Il est en ce sens possible d’obtenir des informations en temps réel sur l’état de votre véhicule, et même de contrôler certaines fonctionnalités à distance depuis votre smartphone, via l’application We Connect ID. App.

Par ailleurs, il est évidemment possible de recharger son smartphone sur l’un des nombreux ports USB-C à disposition. De surcroît, le cockpit de l’ID Buzz dispose également d’un tapis de recharge sans-fil pour les smartphones compatibles avec la recharge par induction.

L’ID Buzz intègre par ailleurs une carte SIM, qui lui permet de rester connecté en permanence. De cette manière, son système numérique se met à jour automatiquement. Ce qui vous permet de profiter des dernières fonctionnalités lorsqu’elles sont disponibles. Pendant que vous roulez, les mises à jour « Over-the-air » se téléchargent en arrière-plan. Elles s’installent ensuite pendant que l’ID Buzz est à l’arrêt. Le van électrique ne fait toutefois manifestement pas partie des véhicules qui profiteront prochainement de l’intégration de ChatGPT.

Grâce à la technologie « Car2X », l’ID Buzz peut communiquer avec d’autres usagers de la route connectés. Ceci vous permet de vous tenir informé des éventuels embouteillages ou dangers que vous pourriez croiser sur votre chemin. Volkswagen propose également en option plus de 30 systèmes d’aide à la conduite pour son van ID Buzz.

Volkswagen a également mis l’accent sur le design moderne de l’éclairage de son véhicule, afin d’offrir une ambiance propice à la convivialité, qui donne envie de prendre la route. Par exemple, le système interactif ID Light vous accompagne pendant vos trajets, en s’associant au système de navigation Discover Pro et en vous guidant de manière intuitive grâce à des sons et signaux lumineux.

D’autre part, les jeux de lumière contribuent à créer une atmosphère agréable grâce à un éclairage ambiant indirect. L’ID Buzz bénéficie également de la fonctionnalité « Coming & Leaving Home ». Cette dernière lui permet de projeter de la lumière dans l’obscurité. Ceci dans le but de vous offrir une bonne visibilité lorsque vous souhaitez quitter le véhicule ou y accéder.

Volkswagen propose également en option un système de démarrage et verrouillage sans clé, baptisé « Keyless Advanced », ainsi que des projecteurs avant « Matrix LED IQ.Light ». En optant pour ces deux options, l’ID Buzz vous reconnaît dès lors que vous approchez du véhicule avec votre clé. Les projecteurs effectuent notamment un pivot de bas en haut, avant de s’allumer.

💰 Quel est le prix de l’ID Buzz de Volkswagen ?

Le Volkswagen ID Buzz peut être réservé à partir de 59 450 euros TTC sans option. À ce prix, le véhicule n’est pas éligible au bonus écologique, qui a baissé de 1 000 € cette année. La marque allemande propose également le van avec options (Pack S avec VDR et Entretien) à partir de 425 € par mois jusqu’au 30 avril 2024. Il s’agit d’une offre de location longue durée (37 mois / 40 000 km), dont le premier loyer est majoré à 6 527 €. Les 36 loyers mensuels restants à charge s’élèvent donc ensuite à 425 € TTC.

Vous pouvez configurer votre véhicule en ligne, en choisissant toutes les options dont vous souhaitez bénéficier. Vous devrez ensuite prendre rendez-vous chez un concessionnaire.

➕ Quelles sont les options disponibles pour le Volkswagen ID Buzz ?

Volkswagen propose un large choix d’options pour personnaliser à votre convenance votre ID Buzz. Vous pouvez choisir entre cinq coloris unis (argent, vert, orange, jaune ou bleu métallisé) pour la peinture extérieure, mais également deux couleurs unies en option (noir nacré ou blanc candy), ou quatre déclinaisons de peinture bicolore (vert/blanc, bleu/blanc, orange/blanc ou jaune/blanc). Il est également possible de choisir entre divers types de jantes 19″, 20″ ou 21″.

Pour l’intérieur, vous avez le choix entre la couleur de série, ou les huit déclinaisons soumises à majoration.

Enfin, un grand choix d’équipements et options s’offrent à vous :

Un dispositif d’attelage rabattable , avec déverrouillage électrique à 817 € HT ;

, avec déverrouillage électrique à 817 € HT ; Des extensions de garantie (1 à 3 ans et de 90 000 à 150 000 km) de 529 € à 1 508 € HT ;

(1 à 3 ans et de 90 000 à 150 000 km) de 529 € à 1 508 € HT ; Le Pack Confort Plus (2 interfaces USB-C, buses de lave-glace dégivrantes, support MultiFlex avec 2 boîtes de rangement pliables, filet de séparation, volant multifonction en cuir, chauffage pour sièges avant, etc.) à 558 € HT ;

(2 interfaces USB-C, buses de lave-glace dégivrantes, support MultiFlex avec 2 boîtes de rangement pliables, filet de séparation, volant multifonction en cuir, chauffage pour sièges avant, etc.) à 558 € HT ; Le Pack Open & Close Plus (Hayon électrique, poignées concaves de porte éclairées, portes coulissantes électriques, système d’alarme antivol, verrouillage centralisé, éclairage périmétrique arrière) à 1 608 € HT ;

(Hayon électrique, poignées concaves de porte éclairées, portes coulissantes électriques, système d’alarme antivol, verrouillage centralisé, éclairage périmétrique arrière) à 1 608 € HT ; Le Pack infotainment Plus (autoradio “Ready 2 Discover” avec écran tactile de 12″, commande vocale, système de navigation Discover Pro, etc.) à 108 € HT ;

(autoradio “Ready 2 Discover” avec écran tactile de 12″, commande vocale, système de navigation Discover Pro, etc.) à 108 € HT ; Des systèmes d’aide à la conduite (Régulateur de distance “stop & go” avec limiteur de vitesse, Assistant de changement de voie Side Assist, aide au parking, caméra de recul, etc.) à partir de 1 183 € HT ;

Le Pack Design (Blocs de feux arrière à LED, IQ.Light, Leaving Home, pédalier en acier inoxydable, etc.) à 1 467 € HT ;

(Blocs de feux arrière à LED, IQ.Light, Leaving Home, pédalier en acier inoxydable, etc.) à 1 467 € HT ; Et bien d’autres options de personnalisation pour l’intérieur

🌟 Le Volkswagen ID Buzz, une icône renouvelée

Vous l’aurez compris, le Volkswagen ID Buzz est le compromis parfait entre héritage et innovation, offrant à la fois un design moderne inspiré de l’emblématique Combi, ainsi qu’une motorisation électrique performante. Avec son autonomie généreuse, ses technologies innovantes, ses options sur mesure et sa compatibilité avec les bornes de recharge rapide, ce van électrique a visiblement tout pour satisfaire les amateurs de road trips écoresponsables.

Afin de s’adapter à un public plus large, Volkswagen propose d’autres déclinaisons de son ID Buzz. Nous vous les présentons brièvement ci-dessous.

👷 ID Buzz version Cargo : l’utilitaire électrique destiné aux professionnels

En tant qu’utilitaire, le Volkswagen ID Buzz Cargo a été spécialement conçu pour une utilisation professionnelle. Afin de remplir sa fonction, le van électrique propose un encombrement minimal, afin de proposer un volume de chargement conséquent. Il dispose de ce fait, d’une unique banquette double qui peut accueillir jusqu’à deux passagers.

Équipé d’une plate-forme MEB moderne, l’ID Buzz Cargo offre un espace de chargement maximal de 3,9 m3. Dans la pratique, deux europalettes peuvent être chargées de manière transversale sur son plancher. L’ID Buzz Cargo dispose par ailleurs d’une paroi de séparation fixe, entre la cabine conducteur et l’espace de chargement. Il est possible d’y équiper une fenêtre et une ouverture de chargement en option. Il est également envisageable d’opter pour une deuxième porte coulissante côté conducteur, afin de faciliter toujours plus le chargement.

À lire aussi : le break électrique ID.7 Tourer offre près de 700 km d’autonomie.

En plus d’offrir une capacité de chargement importante, l’ID Buzz Cargo justifie d’une grande maniabilité avec son rayon de braquage de seulement 11,09 mètres. En cela, il est particulièrement pratique à conduire dans les rues étroites des grandes villes. Pour le reste, le van profite de toutes les fonctionnalités multimédia de l’ID Buzz.

L’utilitaire électrique de Volkswagen est proposé à partir de 60 300 € TTC sans option. Le véhicule est éligible au bonus écologique pour les entreprises allant jusqu’à 5 000 €.

L’ID Buzz Cargo est également proposé à partir de 340 € HT par mois. Cette offre de location longue durée (37 mois / 45 000 km) est valable sur un modèle sans option. Pour en profiter, les entreprises doivent s’acquitter d’un premier loyer majoré de 10 833 € HT (ramené à 1 677 € HT après déduction des aides de l’état éligibles), puis de 36 loyers de 340 € HT.

👨‍👩‍👧‍👦 ID Buzz version GTX : 7 places et une plus grande autonomie

Afin de convenir aux familles plus nombreuses, Volkswagen a récemment présenté une version allongée de son ID Buzz. Le modèle GTX, qui sera disponible à partir du mois de mai en France, pourra accueillir jusqu’à 7 personnes. Le constructeur proposera également une version 6 places. Cette dernière incluera deux sièges individuels en guise de deuxième rangée, en lieu et place de la banquette trois places. Une version à 4 roues motrices sera également proposée en juillet 2024.

Concernant les tarifs de ce modèle à empattement long, ils n’ont pas encore été communiqués par le constructeur. Mais on peut s’attendre à ce que la version d’entrée de gamme soit proposée aux alentours de 65 000 euros.

En plus d’être plus grand de 25 cm que la version classique, avec une longueur de 4,96 m, le véhicule électrique proposera une meilleure autonomie d’environ 470 km (WLTP). Pour ce faire, le van profitera d’une seconde batterie de 85 kW, en plus de la batterie de série de 77 kWh. Il lui faudra 25 minutes pour passer de 10 à 85 % d’autonomie sur une borne rapide.

L’ID Buzz GTX disposera d’une capacité de stockage de 306 litres dans sa configuration 7 places. Cette dernière passera à 1 340 litres en configuration 5 places. Elle pourra atteindre jusqu’à 2 469 litres une fois toutes les banquettes rabattues. Cette version longue profitera par ailleurs de quelques nouveautés bienvenues, telles qu’un toit panoramique de 1,5 m². Ce dernier aura pour avantage d’offrir plus de luminosité dans l’habitacle, ainsi qu’une sensation d’espace accrue.

Concernant le tableau de bord, on note l’apparition d’un affichage tête haute. Un système multimédia dernier cri, embarqué dans un écran central plus grand (12,9 pouces), comptera également parmi les nouveautés. L’expérience utilisateur a par ailleurs été optimisée, puisque Volkswagen a amélioré les graphismes et la réactivité de son interface. Une barre de raccourci pour les fonctionnalités a par ailleurs été ajoutée, afin de garantir un maximum d’intuitivité.

🏕️ ID Buzz California : un van aménagé pour le camping ?

Tandis que Volkswagen prévoyait de commercialiser à l’horizon 2025 son ID Buzz California, une déclinaison de son van à destination des campeurs, basé sur son modèle à empattement long (GTX), il semblerait que le constructeur se heurte à un problème de poids qui l’obligerait à repousser la sortie de son véhicule, en attendant de trouver une solution viable.

En effet, d’après le média allemand Edison, la version classique de l’ID Buzz est d’ores et déjà un véhicule très lourd, qui atteint une masse de 2,4 T à vide. De ce fait, si l’on ajoute au poids des équipements supplémentaires, celui des passagers et de leurs bagages, le PTAC maximal de 3,5 T pourrait être facilement atteint. Le cas échéant, le véhicule serait alors requalifier en poids lourd. Il faudrait donc un permis spécifique pour pouvoir le conduire. Ce qui le rendrait de ce fait moins accessible et irait à l’encontre des plans de la firme.

Comme l’a expliqué Volkswagen, une optimisation de la densité énergétique des batteries du véhicule pourrait être la solution qui permettrait à la marque de proposer sa déclinaison aménagée au grand public. En effet, une batterie de même capacité mais plus légère, aurait pour avantage de réduire le poids total du véhicule et de conserver une charge utile suffisamment confortable pour les passagers.

En attendant que cette amélioration voit le jour, la firme met donc de côté son projet. Toutefois, Volkswagen compte bien proposer un van pour le camping, basé sur la version longue du Multivan. Ce dernier, baptisé California Concept a été dévoilé au Salon de la caravane de Düsseldorf, qui s’est tenu du 25 août au 3 septembre 2023. Cuisine, douche, espaces de rangement multiples, double porte coulissante, double store extérieur, et tablette intégrée pour les réglages seront au programme. Le véhicule de tourisme sera disponible dans une version essence et hybride rechargeable.

En attendant de pouvoir profiter de l’ID Buzz California, les adeptes de road trips ont d’ores et déjà la possibilité de transformer leur van en camping-car. En effet, certaines entreprises proposent des kits d’aménagement relativement abordables. La marque QUQUQ propose notamment un module qui convient tout spécialement à l’ID Buzz : la BusBox-4. Cette boîte de 62 kg, à placer dans le coffre, contient tout le nécessaire pour voyager dans de bonnes conditions : lit deux places, cuisine, espace de rangement, approvisionnement en eau.

Concrètement, voici ce qu’inclut la BusBox-4 :

Un lit pliant avec pieds pliants et extensibles (supporte jusqu’à 180 kg) ;

Un matelas en mousse froide, pliable en trois parties (125 x 195 cm – 10 cm d’épaisseur) ;

Des draps housses de lit 100 % coton ;

Un robinet alimenté par deux jerricans de 10 litres ;

Un tiroir cuisine avec un réchaud à gaz (deux feux) et un pare-vent en aluminium ;

Deux cartouches de gaz ;

Deux récipients en inox ;

Une sangle d’arrimage 500 daN.

La marque QUQUQ propose également en option un réfrigérateur de 15 à 20 litres, à brancher sur une prise 12 V située dans le coffre du van.

Le principal avantage de ce dispositif reste sa simplicité et sa rapidité d’installation. En effet, il faut compter environ une minute pour déployer le kit selon la marque. Il suffit de rabattre les sièges, de déplier le matelas, puis de tirer les tiroirs qui contiennent la cuisine. En Europe, la marque commercialise son module au tarif de 3 220 €. En attendant la version aménagée officielle de Volkswagen, cette box peut constituer une bonne alternative pour qui souhaite transformer facilement son van en camping-car.