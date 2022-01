Volkswagen ID. Buzz : la version électrique de l’iconique combi des années 70 se dévoile enfin

ID.Buzz © Volkswagen

Plus que quelques semaines avant que le concept de Combi 100 % électrique de Volkswagen, présenté en 2017, soit officiellement présenté. Début janvier, le P.-D.G. du groupe Herbert Diess annonçait « le retour de la légende » pour le 9 mars 2022. Aujourd’hui, le constructeur automobile allemand a publié une nouvelle bande-annonce YouTube pour sa prochaine « première mondiale », révélant son design dans son intégralité.

Un hommage électrique à la « Mystery Machine »

D’après la vidéo, l’ID.Buzz n’aura pas exactement la même forme à nez plat que l’original. Néanmoins, Volkswagen a affirmé que le combi maintiendra sa réputation d’agilité et de maniabilité, tout en ayant de l’espace pour les voyages en famille et les escapades.

Sur une page dédiée au véhicule, Volkswagen indique que l’ID.Buzz bénéficiera d’une assistance à la navigation générée par la réalité augmentée (AR). Cela signifie qu’un affichage projettera des instructions de navigation virtuelles directement sur la route, devant la voiture. Comme des flèches directionnelles, par exemple.

Il profitera également de phares à LED « intelligents », en forme d’œils, qui ont pour but de « communiquer de manière interactive avec les conducteurs et les piétons ». Par exemple, si vous êtes sur le point de tourner à gauche, les phares seront orientés à gauche. Et si l’ID. Buzz remarque d’éventuels piétons ou cyclistes sur le bord de la route, il pourra les suivre du regard et utiliser des signaux lumineux pour attirer leur attention.

Si Volkswagen évoque aussi l’intégration d’un volant doté de commandes tactile, le groupe allemand parle surtout de l’arrivée d’une « conduite entièrement automatisée dans un avenir pas trop lointain », sans plus d’informations. Dans tous les cas, l’ID.Buzz sera officiellement présenté le 9 mars 2022.

Source : Volkswagen