Volkswagen prépare un Scirocco 100 % électrique : le retour d’une icône ?

Volkswagen prépare le terrain pour un retour historique avec le Scirocco, envisagé cette fois en coupé sportif électrique. Inspiré par son héritage des années 70, ce projet ambitieux promet une fusion parfaite entre design rétro et innovation futuriste.

Concept de Volkswagen Scirocco électrique imaginé par IA

Volkswagen est sur le point de raviver la légende avec le retour du Scirocco, mais cette fois-ci en version électrique, mêlant charme rétro des années 70 et technologie avant-gardiste. L’icône des coupés est envisagée pour une renaissance spectaculaire, s’appuyant sur une plateforme partagée avec le futur Porsche Boxster, et pourrait bien intégrer une version R surpuissante avec quatre roues motrices et double moteur.

Un Scirocco 100 % électrique dans les cartons de Volkswagen : ce que l’on sait

Dans un contexte où l’industrie automobile s’oriente résolument vers l’électrification, Volkswagen explore des propositions internes pour concevoir le Scirocco comme un véhicule électrique qui s’inspire esthétiquement de son héritage des années 1970. Ce projet ambitieux s’inscrit dans une collaboration élargie incluant également Porsche, Cupra et Audi, chacun travaillant sur des voitures de sport électriques qui définiront la prochaine génération de dynamisme et de performance.

La potentielle renaissance du Scirocco en tant que coupé électrique suggère un positionnement au-dessus de la future génération de l’ID 3 de Volkswagen, qui empruntera le nom de Golf et coexistera avec la version à combustion de la Golf de neuvième génération prévue pour 2027.

L’adoption de la plateforme SSP par le Golf électrique laisse entrevoir un Scirocco basé sur une version spécialement adaptée de la plateforme PPE, conçue pour le nouveau Boxster/Cayman, qui sera exclusivement électrique.

Ce que l’on sait de cette nouvelle plateforme pour voitures de sport électriques est qu’elle a été conçue pour accueillir différentes longueurs d’empattement et largeurs de voie, ainsi que des configurations à un ou deux moteurs, propulsant les véhicules en traction arrière ou en quatre roues motrices. Un point clé de cette architecture est son design, favorisant des bas de caisse et une hauteur de plancher réduits, essentiels pour une silhouette sportive.

Si le projet reçoit le feu vert pour une production, prévue potentiellement pour 2028 sous l’égide de Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen, le Scirocco pourrait bien marquer une nouvelle ère pour les coupés sportifs, combinant héritage et innovation électrique. Dans cette perspective, le Scirocco électrique ne représente pas seulement le retour d’une icône, mais incarne l’avenir de la performance sportive durable.