VW ID.3 : Volkswagen dévoile enfin l’affichage tête haute de sa compacte électrique

Volkswagen présente en vidéo les systèmes embarqués de l’ID.3, notamment son affichage tête haute en réalité augmentée, le contrôle vocal Hello ID, ainsi que Hello Light, un système de signaux lumineux efficace et beaucoup moins intrusif que la synthèse vocale.

Les constructeurs le savent, l’avenir du secteur automobile se situe du côté des véhicules électriques et des systèmes embarqués. En décembre dernier, le groupe allemand a présenté une feuille de route particulièrement ambitieuse à ses investisseurs. VW prévoit de produire 3 maillons de voitures électriques dès 2025, et d’investir 7 milliards d’euros dans le développement de logiciels embarqués. D’ici 5 ans, tous les modèles du groupe devraient ainsi être dotés de VW.OS, le système d’exploitation du groupe chargé de contrôler, de piloter, et d’assurer la maintenance du véhicule.

Crédit : Volkswagen UK

Si le groupe a pu mettre à profit son expérience pour développer sa plateforme électrique MEB, la tâche est plus compliquée en ce qui concerne l’informatique embarquée. À l’occasion de notre essai de l’ID.3, son ordinateur de bord n’était pas encore finalisé. VW rencontrait en effet des problèmes logiciels qui l’ont contraint à lancer la production de véhicules sans logiciel de bord. Un défaut d’autant plus handicapant que l’ID.3 ne dispose pas de système de mise à jour Over the Air comme sur les Tesla. Jürgen Stackmann, le directeur des ventes du groupe, reste néanmoins confiant et confirme que l’ID.3 sera prête pour l’été 2020.

Oui, je tiendrai ma promesse de livrer la VW ID3 à l’été 2020 ! Jürgen Stackmann

Les vidéos que le groupe vient de publier semblent lui donner raison.

ID.3 : Affichage tête haute, contrôle vocal, assistant de conduite, VW tient ses promesses

VW confirme les progrès du groupe en matière de systèmes embarqués. Le contrôle vocal « Hello ID » permet de piloter toutes les fonctions du véhicule en mode mains libres, et « Light ID » fournit un retour visuel bien moins intrusif que la synthèse vocale.

Le plus impressionnant reste néanmoins l’affichage tête haute sur le pare-brise du véhicule. Sans quitter les yeux de la route, le conducteur dispose de toutes les informations de navigation et de sécurité en réalité augmentée. Une option qui risque de faire un tabac à la sortie de l’ID 3 cet été. Si son assistant de conduite accuse encore un certain retard par rapport à ceux de Tesla, VW est en bonne place pour détrôner la marque américaine au titre de meilleur véhicule électrique en 2021.

Source : Volkswagen