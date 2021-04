WandaVision : les coulisses de la transformation de Monica en Spectrum

C’est certainement l’une des scènes majeures de WandaVision. Nous parlons bien sûr de la séquence montrant Monica briser le quatrième mur, pour pénétrer au cœur de Westview. Ce passage offre à la jeune femme des pouvoirs inédits. Mais lorsqu’elle tente de revenir, son corps se divise, faisant converger vers son centre de gravité les Monicas du présent et du passé. Julien Hery, superviseur VFX, est revenu sur la transformation du personnage, qui a nécessité un travail de longue haleine. A l’instar de la bataille entre les deux Visions, cette séquence n’a pas été évidente à concevoir pour que le rendu soit aussi efficace que sublime.

Au cours d’une longue interview, Hery explique en détails le cheminement de son équipe pour parvenir à un tel résultat.

Un défi technique

« Qu’est-ce qui peut être plus gros qu’un aimant? Et quand vous avez un objet plus gros ou une interaction plus forte, comment faire ? Nous aurions pu créer des éruptions magnétiques, comme avec le soleil. Mais cela semblait disproportionné et éloigné de l’arc narratif. Cela devait être plus lisible, axé sur l’action réelle. Nous avons donc opté pour un rendu plus simple et dépouillé. Car nous sommes toujours convaincus que le mieux est l’ennemi du bien » confie ainsi Hery. Et on peut dire que le résultat fonctionne finalement parfaitement.

Il ne faut pas oublier que Monica n’a jamais ambitionné de gagner ses propres pouvoirs. C’est presque un accident, en voulant à tout prix aider Wanda, émue par son chagrin et devant gérer ses propres douleurs personnelles. Et même si elle n’a pas encore son propre blason de super-héros, son histoire est amenée à se poursuivre dans un futur proche. Sa transformation en Spectrum marque le début de sa nouvelle histoire. Elle deviendra une figure importante pour le MCU.

Pour l’heure, elle découvre encore sa nouvelle identité. Elle ne sait pas encore tout à fait maîtriser l’ensemble des ses nouveaux pouvoirs et va devoir apprendre sur elle-même pour y arriver. Mais ce changement ne semble pas pour autant la perturber. Il y a fort à parier que Spectrum apparaîtra au générique de Captain Marvel 2. On peut aussi parier qu’elle confronte Carole Danvers et soit l’héritière directe de Captain Marvel. Son avenir promet donc de ne pas être de tout repos.

La suite devrait donc mettre à l’honneur Spectrum et développer sa propre légende. Ses futures scènes promettent donc d’être tout aussi grandioses que sa transformation, laissant présager de nouveaux défis techniques pour les équipes VFX !

