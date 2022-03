WandaVision : vous voulez une saison 2 ? Sortez les mouchoirs

Wanda face à Agatha Harkness dans le final de WandaVision – Crédit : Marvel Entertainment



Diffusée l’année dernière, la série WandaVision a permis de poser les premiers jalons de la phase IV du MCU où la réalité est souvent plurielle. En l’occurrence, Wanda Maximoff a créé un univers alternatif afin de ressusciter l’amour de sa vie Vision. Mais au fil des épisodes façon sitcoms, cette réalité fantasmée va s’étioler avant de voler en éclats.

Après un duel au sommet contre la sorcière Agatha Harkness lors du final de WandaVision, on entend notamment les enfants de Wanda appeler à l’aide alors que Wanda feuillette « le livre des damnés »… Dès lors, on est curieux de savoir comment le personnage va mettre à profit ses immenses pouvoirs et peut-être ramener sa progéniture à la vie. Cela sera notamment abordé dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sortira le 4 mai prochain.

WandaVision restera une mini-série

Après le succès retentissant de la saison 1 de WandaVision, certains fans espéraient toutefois qu’un second acte entre finalement en production. Kevin Feige avait souligné qu’une saison 2 de WandaVision n’était pas prévue tout en laissant la porte entrouverte…

Mais une déclaration récente de Mohamed Diab pousse à croire qu’il faut se faire une raison. Réalisateur de plusieurs épisodes de Moon Knight, la future série Marvel diffusée sur Disney+, il confie son souhait de voir le super-héros lunaire dans un film du MCU. Mais il reste toutefois prudent, évoquant l’imprévisibilité de Marvel Studios.

« C’est comme un monde totalement fou. Même avec des séries à succès, comme WandaVision, ils ne font pas de deuxième saison », souligne-t-il auprès de SFX. De quoi confirmer ce que les fans redoutaient. En dehors de Doctor Strange 2, qui continuera de développer l’arc de Wanda, vous pourrez toujours vous rabattre sur Agatha House of Harkness, le spin-off de WandaVision, dont le tournage devrait démarrer en octobre prochain.

Source : Games Radar