Waze : les commandes vocales ne fonctionnent plus sur Android Auto, les utilisateurs enragent

Waze, l’application de navigation qui permet de signaler les incidents sur la route, rencontre des soucis avec les commandes vocales sur Android Auto. Les utilisateurs ne peuvent plus demander leur destination à voix haute, alors que cela fonctionnait auparavant.

Waze sur Android Auto

TL;DR Waze a supprimé les commandes vocales de son application Android Auto en mai 2023, puis les a rétablies quelques mois plus tard.

Depuis fin décembre, les commandes vocales ne marchent plus à nouveau.

Waze n’a pas communiqué sur ce bug, qui frustre et déçoit ses utilisateurs.

Waze, la célèbre application de navigation communautaire, connaît une nouvelle fois des problèmes avec les commandes vocales sur Android Auto, la plateforme qui permet d’utiliser son smartphone sur l’écran de sa voiture.

Les utilisateurs se plaignent que Waze n’écoute plus leurs demandes de navigation, alors que Google Assistant les reconnaît. Ce n’est pas la première fois que Waze supprime cette fonctionnalité, qui avait déjà été rétablie après une longue absence.

Une fonctionnalité appréciée mais capricieuse

Waze est l’une des rares applications de navigation compatibles avec Android Auto, et elle offre des avantages par rapport à Maps, son principal concurrent. En effet, Waze permet de voir et de signaler les policiers, les bouchons, les dangers et les autres incidents sur la route, ainsi que de bénéficier des informations fournies par les autres. C’est un service utile, qui compte des millions d’adeptes.

Mais, en mai 2023, Waze a confirmé qu’il avait volontairement retiré la plupart des commandes vocales de son application Android Auto. À partir de ce moment, les utilisateurs ne pouvaient plus utiliser leur voix pour naviguer vers n’importe quelle destination, mais seulement vers les lieux pré-enregistrés comme “maison” ou “travail”.

Cette fonctionnalité était pourtant très pratique, car elle évitait de taper l’adresse sur l’écran tactile ou sur le smartphone. Elle a finalement été réintroduite quelques mois plus tard, mais elle est de nouveau en panne.

Waze sur Android Auto © Waze

Des utilisateurs frustrés et déçus

Les utilisateurs de Waze sur Android Auto rapportent que les commandes vocales ne fonctionnent plus depuis la fin du mois de décembre. Lorsqu’ils demandent à Google Assistant de les diriger vers une adresse spécifique (un nom d’entreprise, un restaurant, peu importe), l’assistant reconnaît la commande, mais Waze ne fait rien avec l’information. C’est évidemment très frustrant, surtout pour ceux qui comptent sur Waze pour se déplacer.

Le problème ne semble pas toucher tout le monde, mais il est relativement répandu, comme en témoignent les nombreux messages sur les forums de support de Google et sur Reddit. Certains ont essayé de désinstaller et de réinstaller l’application, de changer les paramètres ou de redémarrer leur smartphone, mais sans succès. D’autres ont renoncé à utiliser Waze et sont passés à Google Maps ou à d’autres applications de navigation.

Waze n’a pas encore réagi officiellement à ce bug, ni donné de date pour sa résolution. À l’heure de la sortie d’Android Auto 11.2, on ignore si ce problème est temporaire, ou s’il s’agit d’une nouvelle suppression volontaire des commandes vocales. Quoi qu’il en soit, Waze risque de perdre des utilisateurs fidèles, qui apprécient cette fonctionnalité et qui ne comprennent pas pourquoi elle disparaît.