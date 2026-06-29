WhatsApp : cette astuce pour savoir si vous avez été bloqué ne marche plus

Une astuce permettait jusqu’ici de déceler un éventuel blocage sur WhatsApp en activant la procédure de vérification du chiffrement. Meta vient toutefois de rendre cette méthode inutilisable.

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Vous craignez d’avoir été bloqué sur WhatsApp ? Une méthode discrète, récemment mise au jour, n’est malheureusement plus effective. Pour rappel, celle-ci consistait à accéder à la fiche du contact puis à ouvrir la section Chiffrement. Cela avait pour effet de déclencher la procédure de vérification du chiffrement de bout en bout. Si celle-ci échouait et qu’une vérification manuelle était demandée, il s’agissait généralement d’un bug lié au fait que vous aviez été bloqué.

Ce message d’erreur pouvait ainsi être interprété quasiment à coup sûr comme une confirmation du blocage. Mis au parfum, Meta a toutefois rendu cette astuce inopérante. Désormais, la vérification réussit même lorsqu’elle est effectuée avec un contact ayant bloqué l’utilisateur. Il s’agit d’un correctif déployé côté serveur, qui ne nécessite aucune mise à jour de l’application.

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Comment savoir si vous avez été bloqué par un contact sur WhatsApp

Heureusement, il existe d’autres indices qui vous aideront à savoir si vous avez été bloqué sur WhatsApp. L’absence de photo de profil peut notamment vous mettre sur la piste. Si vous voyez subitement un avatar blanc sur fond gris, il est possible que votre contact vous ait placé sur liste noire, même si ce n’est pas nécessairement la seule explication. Il faut combiner plusieurs éléments pour en avoir le cœur net.

Ainsi, le fait de ne plus voir les mentions “en ligne” ou “en ligne aujourd’hui à” peut être un signe, mais il est aussi possible que votre contact ait simplement choisi de masquer son statut de connexion. Il en va de même pour l’absence de confirmation de lecture. Si vous êtes bloqué, vos messages n’afficheront qu’une seule coche. Cette dernière peut toutefois aussi apparaître si le smartphone de votre contact est éteint ou si le réseau est mauvais.

Autre indication : aucun appel passé via WhatsApp n’aboutira si votre interlocuteur vous a placé sur liste noire. On le répète, c’est bien l’accumulation de ces différents indices qui vous aidera à déterminer si un contact vous a réellement bloqué.