Image libre de droits

Vous utilisez WhatsApp tous les jours, mais l’un de vos contacts ne vous a pas répondu depuis plusieurs jours… C’est peut-être que vous avez été bloqué. Pour en avoir le cœur net, voici comment savoir si quelqu’un vous a bloqué sur WhatsApp.

WhatsApp : comment savoir si quelqu’un m’a bloqué ?

Il est facile de savoir qui vous a bloqué sur WhatsApp. Pour cela, plusieurs méthodes existent. Elles ne prennent que quelques secondes. Commencez par ouvrir l’application WhatsApp sur votre appareil.

Vous ne voyez plus les mentions « vu à » ou « en ligne » à côté d’un contact, dans la fenêtre de discussion.

Vous ne voyez pas les mises à jour de la photo de profil d’un contact (ou vous ne la voyez plus du tout, par exemple).

Tous les messages envoyés à un contact vous ayant bloqué(e) n’afficheront toujours qu’une seule coche (message envoyé), jamais une seconde (message distribué). À ce sujet, voici comment faire pour lire un message sans être vu sur WhatsApp.

Aucun appel que vous essaierez de passer n’aboutira.

Enfin, une dernière méthode consiste à utiliser les groupes. Si en créant une nouvelle discussion à plusieurs, vous ne pouvez pas ajouter une personne à ce groupe, cela signifie très probablement que vous avez été bloqué par cette même personne.

Comme vous l’aurez compris, WhatsApp ne fournit aucune méthode de vérification officielle (tout comme Facebook, le propriétaire de WhatsApp, voir notre article : Facebook : comment savoir si quelqu’un vous a bloqué sur Facebook ?).

La meilleure méthode reste encore et toujours le dialogue direct si vous en avez la possibilité et que vous le souhaitez. Demandez franchement à la personne si elle vous a bloqué et essayez de savoir ce qui a pu provoquer cette réaction.