WhatsApp prépare une grosse amélioration pour les messages vocaux

Envoyer des messages vocaux sur WhatsApp devrait bientôt devenir beaucoup plus simple. Meta planche sur un nouveau widget qui permettra de les enregistrer directement depuis l’écran d’accueil de votre smartphone, sans avoir à ouvrir l’application.

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Vous envoyez régulièrement des messages vocaux sur WhatsApp ? Meta prépare une amélioration qui pourrait vous faire gagner un temps précieux. D’après WABetaInfo, WhatsApp travaille sur un nouveau widget pour l’écran d’accueil qui permettra d’enregistrer et d’envoyer plus facilement vos vocaux sans avoir à ouvrir la messagerie.

Cette fonctionnalité prometteuse a été repérée dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (v2.26.24.2). Le widget adopterait un format par défaut de 3×1 sur les appareils Android. Il sera toutefois possible de le redimensionner, selon vos préférences. Mais à quoi servira-t-il concrètement ?

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WhatsApp : un widget pour envoyer des messages vocaux plus rapidement

Le nouveau widget permettra de simplifier le fonctionnement actuel. Pour envoyer un vocal sur WhatsApp, les usagers doivent ouvrir l’application, accéder à la conversation concernée, puis lancer l’enregistrement. Et si le même message doit être partagé avec plusieurs contacts, il faut en plus le transférer vers chaque discussion. Pour simplifier tout ça, le widget permettra d’enregistrer et d’envoyer un vocal directement depuis l’écran d’accueil, sans avoir à ouvrir l’app.

WhatsApp to test a home screen widget to send voice messages!



WhatsApp is working on a new home screen widget for Android that will let users record and send voice messages.https://t.co/rxesaRNmOr — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 16, 2026

Fait appréciable, il sera possible de sélectionner plusieurs contacts et de leur envoyer le même message vocal en une seule fois. Un gain de temps notable par rapport à la procédure actuelle. En développement, le widget n’est pas encore disponible pour les testeurs. La fonctionnalité devrait être proposée dans une prochaine mise à jour bêta avant d’être, potentiellement, généralisée à l’ensemble des utilisateurs de la version stable.