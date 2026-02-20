WhatsApp gomme enfin le plus gros défaut des conversations de groupe

WhatsApp commence à déployer une fonctionnalité vraiment utile pour les conversations de groupe. Les nouveaux arrivants pourront désormais consulter l’historique des messages afin de comprendre le contexte et les échanges précédents.

© Envato

Les conversations de groupe sur WhatsApp souffrent d’un vilain défaut. Lors de l’ajout d’un nouveau membre, ce dernier n’a pas accès à l’historique de la discussion. Difficile dans ces conditions de comprendre ce qui s’y trame. S’agit d’une conversation pour organiser un anniversaire surprise ? Pour mener à bien un projet pour le boulot ? Le nouvel arrivant se sent démuni et doit inévitablement demander des explications.

Pour y remédier, le célèbre service au logo vert vient de lancer l’Historique des messages, une fonctionnalité réclamée depuis belle lurette. Le principe ? “Désormais, les admins et les membres d’un groupe peuvent choisir d’envoyer les messages récents aux nouveaux membres pour leur permettre de rattraper le fil d’une conversation rapidement”, explique WhatsApp. De quoi faciliter grandement l’intégration d’une nouvelle personne.

WhatsApp : l’Historique des messages va faciliter l’intégration des nouveaux membres dans les conversations de groupe

Voici comment cela fonctionne. Lorsqu’on ajoute de nouveaux membres à une discussion de groupe, une fenêtre contextuelle propose de partager l’historique des messages récents. Les administrateurs et les membres peuvent choisir de dévoiler entre 25 et 100 messages avec les participants fraîchement intégrés. L’historique sera chiffré de bout en bout comme les autres messages. Plus besoin de demander des captures d’écran ou des résumés des échanges précédents.

Détail important, le partage des discussions antérieures sera possible uniquement lorsque le nouveau membre sera ajouté à la conversation. En cas d’oubli, il faudra le supprimer du groupe puis le réintégrer pour que l’option soit de nouveau proposée, précise Android Police. Notez enfin que les administrateurs pourront toujours désactiver l’option de partage de l’historique dans les paramètres du groupe.

Le déploiement de cette fonctionnalité pratique a d’ores et déjà débuté. Elle devrait être disponible très prochainement sur votre application. Toujours au rayon des nouveautés, rappelons que Meta prépare des abonnements premium pour ses applications phares dont WhatsApp. Des options seront ainsi réservées aux utilisateurs payants.