YouTube : cette astuce permet encore de bloquer les pubs et de lire les vidéos en arrière-plan sans payer

Malgré les efforts de Google pour neutraliser les adblockers sur YouTube, le navigateur Brave conserve une longueur d’avance. Sur Android, il est toujours possible de bloquer les publicités, lire les vidéos en arrière-plan et afficher l’incrustation vidéo (picture-in-picture) sans s’abonner à YouTube Premium.

© Envato

Google mène une répression féroce contre les adblockers depuis plusieurs années. L’entreprise souhaite notamment pousser les utilisateurs vers YouTube Premium, l’abonnement permettant de bloquer les publicités et de lire les vidéos en arrière-plan sur smartphone. Alors que de nombreuses solutions de contournement ont émergé, le géant ne lâche pas le morceau, en témoignent ses nouvelles armes de dissuasion déployées récemment.

Début février, un porte-parole de Google avait d’ailleurs assuré que la lecture en arrière-plan ne fonctionnait plus avec les navigateurs mobiles permettant de s’affranchir de l’abonnement comme Brave. Reconnaissant que YouTube avait réussi à “contourner temporairement” les protections mises en place, Brave Software assure avoir rapidement déployé des correctifs pour réduire à néant les efforts de Google. Pour en profiter, il faut mettre à jour l’application Brave (version 1.87 ou ultérieure).

Le navigateur Brave permet toujours de bloquer les publicités sur YouTube et de lire les vidéos en arrière-plan

“Essayez de minimiser la fenêtre, ou même de verrouiller votre téléphone – vous continuerez à voir les options de lecture même sur l’écran de verrouillage”, assure l’entreprise sur son blog. Une promesse que nous avons pu vérifier sur notre smartphone Android : il était bel et bien possible de sortir de l’application Brave et de verrouiller le téléphone sans que la lecture de la vidéo YouTube s’interrompe.

De même, les publicités diffusées avant et pendant les vidéos ainsi que les autres formats d’annonce sont aux abonnés absents. Aucune publicité n’est apparue lorsque nous avons lancé des vidéos YouTube depuis le navigateur. L’incrustation vidéo (picture-in-picture) reste elle aussi fonctionnelle. Pour rappel, celle-ci permet de suivre une vidéo dans une petite fenêtre flottante tout en naviguant sur d’autres applications.

“Brave travaille sans relâche pour garder une longueur d’avance sur les tentatives de YouTube de neutraliser les bloqueurs de publicités, et pour s’assurer que YouTube soit traité comme n’importe quel autre site ouvert dans le navigateur : sans publicités ni traqueurs, par défaut”, se félicite l’entreprise.

Price of blocking ads and trackers with Brave:



2016: Free

2017: Free

2018: Free

2019: Free

2020: Free

2021: Free

2022: Free

2023: Free

2024: Free

2025: Free

2026: Free https://t.co/rcbDbKLXqs — Brave (@brave) March 30, 2026

Brave apparaît bel et bien comme une solution viable pour s’affranchir des publicités YouTube sans s’abonner et profiter des autres avantages Premium sur Android. Le navigateur a jusqu’ici su réagir promptement à chaque nouvelle offensive de Google.