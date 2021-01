WhatsApp lié à Facebook : quelles messageries alternatives pour protéger votre vie privée ?

Quelles alternatives pour les utilisateurs de WhatsApp ? – Crédit : HeikoAL / Pixabay

C’est la nouvelle qui fait un peu grincer des dents ceux qui mettent un point d’honneur à protéger leur vie privée. WhatsApp, messagerie réputée pour sa sécurité notamment grâce aux messages cryptés, va être lié à Facebook. Vous serez donc dans l’obligation d’accepter de partager vos données privées avec le fameux réseau social, assez connu pour son manque de transparence à ce propos. Ironique lorsque l’on sait que le fondateur de WhatsApp, Brian Acton, enjoignait encore ses utilisateurs en 2019 à effacer leurs comptes Facebook.

L’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg laisse jusqu’au 8 février aux utilisateurs pour accepter cette fusion, sous peine de ne plus pouvoir utiliser WhatsApp. Si certains s’y plieront de bonne grâce, d’autres ne sont pas forcément enchantés à cette idée. Fort heureusement, des alternatives existent et garantissent la protection de votre vie privée.

Telegram, la valeur sûre de la protection des données privées

Telegram est une solution sûre – Crédit : Pixabay

Telegram a déjà une solide réputation sur le marché des messageries. Lancée en 2013 par des opposants au pouvoir Russe, l’application protège les données privées de ses utilisateurs grâce au chiffrement des messages. Il est également possible d’envoyer du contenu temporaire. Comme tous les services du genre, vous pourrez partager des photos et vidéos, ou encore passer des appels (audio et vidéo). Cerise sur le gâteau : Telegram est open source.

Telegram est considéré comme tellement solide quant à la protection des données que, dans le passé, sa politique a plusieurs fois été pointée du doigt par les forces de l’ordre. Ces dernières lui reprochent d’être un véritable obstacle lors des enquêtes sensibles.

Sans nul doute, la décision controversée de Facebook à propos de WhatsApp devrait profiter à Telegram, dont le nombre d’utilisateurs avait déjà explosé pendant la panne du réseau social.

Telegram est disponible sur Android, iOS, Apple Watch, iPad, Windows 7/8/1.1/10, macOS, Linux, macOS et navigateurs Internet à cette adresse.

Signal, l’application plébiscitée par un certain Edward Snowden

I use Signal every day. #notesforFBI (Spoiler: they already know) https://t.co/KNy0xppsN0 — Edward Snowden (@Snowden) November 2, 2015

Edward Snowden, un nom qui vous dit sans doute quelque chose. L’homme, qui travaillait pour la National Security Agency (NSA), organisme gouvernemental du département de la Défense des USA, est connu pour ses révélations quant aux méthodes des Etats-Unis dans la surveillance généralisée. Et Edward Snowden aime Signal pour la protection de la vie privée que la messagerie offre.

Signal est le fruit du travail de Brian Acton, à qui l’on doit… WhatsApp ! L’homme a décidé de créer l’application en 2017 puis fonder un organisme à but non lucratif, la Signal Foundation. Comme Telegram, Signal est open source et promet un complet chiffrement de vos messages. Il est possible d’envoyer photos, vidéos, passer des appels (audio et vidéo), comme n’importe quelle messagerie !

Signal est disponible sur Android, iOS, iPad, MacOS, Windows 7/8/8.1/10 et Linux à cette adresse.

Wire, l’application sûre et passée à la loupe par des chercheurs en sécurité

Sans doute moins connu que les deux précédents, Wire reste pourtant un incontournable de la messagerie chiffrée. Une application germano-suisse que l’on doit à Janus Friis, co-créateur de Skype. Pour les nouveaux utilisateurs, Wire propose Anna, un assistant qui répond à toutes vos questions.

Pour le reste, Wire propose ce que l’on est en droit d’attendre d’une messagerie privée et sécurisé. L’application est d’autant plus sûre qu’elle a été saluée par Kudelski Security et X41 D-Sec en 2017. Des erreurs non critiques ont été relevés mais les développeurs ont annoncé leur correction.

Wire est disponible sur Android, iOS, iPad, MacOS, Windows 7/8/8.1/10 et Linux à cette adresse.

Dust, la messagerie sécurisée qui peut détruire vos messages

Dust a plusieurs fonctionnalités alléchantes – Crédit : Dust

Dust a un particularité : l’application propose la destruction des messages au bout de 24 heures ou juste après la lecture. Autre gros point fort, la messagerie permet d’écrire anonymement, sans que votre pseudo soit affiché. De quoi protéger votre vie privée et vos propos, loin d’un Facebook pas forcément très transparent à ce propos.

Dust est disponible sur Android et iOS.

Viber, l’incontournable aux fonctionnalités complètes

Viber est une messagerie ultra complète – Crédit : Pixabay

Et le grand dernier de notre liste, promettant une totale protection de votre vie privée : Viber. L’application fait figure de messagerie incontournable en embarquant toutes les fonctionnalités appréciées par les utilisateurs : appels audio et vidéo (même en groupe), groupes de plusieurs participants, messages qui disparaissent et peuvent être modifiés, etc. Le chiffrement est évidemment au rendez-vous, comme tous les services précédemment cités.

Une application à choisir si vous cherchez une messagerie complète mais accessible et utilisée par beaucoup plus de personnes dans le monde.

Viber est disponible sur Android, iOS, iPad, MacOS, Windows 7/8/8.1/10 et Linux à cette adresse.